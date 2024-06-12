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Спрос на нефть в мире достигнет пика к 2029 году, считают в МЭА

Спрос на нефть в мире достигнет пика к 2029 году, считают в МЭА - 12.06.2024, ПРАЙМ

Спрос на нефть в мире достигнет пика к 2029 году, считают в МЭА

Мировой спрос на нефть достигнет пика в 105,6 миллиона баррелей в сутки к 2029 году, а затем начнет снижаться, свидетельствуют данные среднесрочного прогноза до | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:15+0300

2024-06-12T13:15+0300

2024-06-12T13:15+0300

энергетика

нефть

мэа

добыча нефти

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть достигнет пика в 105,6 миллиона баррелей в сутки к 2029 году, а затем начнет снижаться, свидетельствуют данные среднесрочного прогноза до 2030 года Международного энергетического агентства (МЭА). Спрос на нефть в мире, по данным МЭА, в 2022 году превысил 100 миллионов баррелей в сутки, продолжая рост в последующие годы. Так, в материалах указано, что в 2023 году спрос вырос до 102,2 миллиона баррелей сутки, в 2024 году ожидается рост до 103,2 миллиона баррелей сутки, в 2025 году - до 104,2 миллиона баррелей сутки, в 2026 году - до 105 миллионов баррелей сутки. Далее рост спроса чуть замедлит темпы, прогнозирует МЭА, в 2027 году показатель составит 105,3 миллиона баррелей сутки, в 2028 году - 105,5 миллиона. Своего пика на этом отрезке времени спрос достигнет в 2029 году - 105,6 миллиона баррелей сутки. А в 2030 году ожидается его снижение до 105,4 миллиона баррелей сутки. "Спрос к 2029 году стабилизируется на уровне 105,6 миллиона баррелей в сутки, а затем начнет незначительно сокращаться в последний год нашей среднесрочной перспективы. Это медленное замедление роста мирового спроса приводит к его чистому увеличению на 3,2 миллиона баррелей в сутки в течение прогнозируемого периода 2023-2030 годов", - уточняется в докладе.

https://1prime.ru/20240611/neft-849085443.html

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нефть, мэа, добыча нефти