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СМИ: Евросоюз возможно снова повысит пошлины на китайские электрокары - 12.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Евросоюз возможно снова повысит пошлины на китайские электрокары
СМИ: Евросоюз возможно снова повысит пошлины на китайские электрокары - 12.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Евросоюз возможно снова повысит пошлины на китайские электрокары
Европейская комиссия завершает разработку новых тарифов на импортируемые из Китая электромобили, которые дешевле европейских, тем самым еще более ужесточив... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T19:04+0300
2024-06-12T19:04+0300
экономика
ес
китай
пошлины
электромобили
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МАДРИД, 12 июн — ПРАЙМ. Европейская комиссия завершает разработку новых тарифов на импортируемые из Китая электромобили, которые дешевле европейских, тем самым еще более ужесточив торговые связи с Пекином, передает испанская газета Pais ссылкой на источники в ЕС. "По данным источников в ЕС, налоги на такие автомобили могут вырасти с нынешних 10% до примерно 25%. Но цифры еще уточняются и могут быть более высокими", - пишет газета. Отмечается, что азиатский гигант, в свою очередь, готовится ответить на эту меру введением тарифов на целый ряд товаров из Европы, в число которых могут войти, например, молочные продукты, некоторые автомобили, свинина и коньяк. Однако эта инициатива ЕС является довольно спорной из-за возможности ухудшения отношений с Пекином, который принято считать главным поставщиком полезных ископаемых для Европы, необходимых для "зеленого" перехода, пишет газета. Кроме того, некоторые страны-члены союза, такие как Германия, более других зависят от торговых связей с Китаем. Так, ее автопроизводители боятся введения ответных мер, которые могут сказаться на продажах немецких машин. Берлин смирился с повышением тарифов, но теперь изо всех сил пытается удержать их на низком уровне - около 15%. Ожидается, что окончательная цифра, которая может действовать в течение пяти лет, будет определена в ноябре и должна быть одобрена большинством стран-членов.
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ес, китай, пошлины, электромобили
Экономика, ЕС, КИТАЙ, пошлины, электромобили
19:04 12.06.2024
 
СМИ: Евросоюз возможно снова повысит пошлины на китайские электрокары

Pais: Евросоюз рассматривает повышение пошлин на китайские электромобили до 25%

Электромобиль
Электромобиль
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МАДРИД, 12 июн — ПРАЙМ. Европейская комиссия завершает разработку новых тарифов на импортируемые из Китая электромобили, которые дешевле европейских, тем самым еще более ужесточив торговые связи с Пекином, передает испанская газета Pais ссылкой на источники в ЕС.
"По данным источников в ЕС, налоги на такие автомобили могут вырасти с нынешних 10% до примерно 25%. Но цифры еще уточняются и могут быть более высокими", - пишет газета.
Отмечается, что азиатский гигант, в свою очередь, готовится ответить на эту меру введением тарифов на целый ряд товаров из Европы, в число которых могут войти, например, молочные продукты, некоторые автомобили, свинина и коньяк.
Однако эта инициатива ЕС является довольно спорной из-за возможности ухудшения отношений с Пекином, который принято считать главным поставщиком полезных ископаемых для Европы, необходимых для "зеленого" перехода, пишет газета.
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Кроме того, некоторые страны-члены союза, такие как Германия, более других зависят от торговых связей с Китаем. Так, ее автопроизводители боятся введения ответных мер, которые могут сказаться на продажах немецких машин. Берлин смирился с повышением тарифов, но теперь изо всех сил пытается удержать их на низком уровне - около 15%.
Ожидается, что окончательная цифра, которая может действовать в течение пяти лет, будет определена в ноябре и должна быть одобрена большинством стран-членов.
 
ЭкономикаЕСКИТАЙпошлиныэлектромобили
 
 
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