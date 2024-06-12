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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год - 12.06.2024, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 100 тысяч баррелей в сутки, до 960 тысяч баррелей в | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:34+0300
2024-06-12T13:34+0300
2024-06-12T13:34+0300
энергетика
нефть
мэа
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 100 тысяч баррелей в сутки, до 960 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном доклада МЭА. "Рост мирового спроса на нефть продолжает замедляться, в настоящее время прирост ожидается на уровне 960 тысяч баррелей в сутки в 2024 году, что на 100 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в прогнозе за прошлый месяц", - говорится в докладе. Отмечается, что слабые поставки из стран ОЭСР привели к незначительному сокращению мирового спроса в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Рост на 1 миллион баррелей в сутки в 2025 году сдерживается вялой экономикой и ускоряющимся внедрением технологий чистой энергетики", - также говорится в докладе. МЭА в мае прогнозировало мировой спрос в текущем году на уровне 103,155 миллиона баррелей в сутки и рост почти на 1,1 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, мэа, мировой спрос на нефть
Энергетика, Нефть, МЭА, мировой спрос на нефть
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 г до 960 тысяч б/с
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 100 тысяч баррелей в сутки, до 960 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном доклада МЭА.
"Рост мирового спроса на нефть продолжает замедляться, в настоящее время прирост ожидается на уровне 960 тысяч баррелей в сутки в 2024 году, что на 100 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в прогнозе за прошлый месяц", - говорится в докладе.
Отмечается, что слабые поставки из стран ОЭСР привели к незначительному сокращению мирового спроса в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Рост на 1 миллион баррелей в сутки в 2025 году сдерживается вялой экономикой и ускоряющимся внедрением технологий чистой энергетики", - также говорится в докладе.
МЭА в мае прогнозировало мировой спрос в текущем году на уровне 103,155 миллиона баррелей в сутки и рост почти на 1,1 миллиона баррелей в сутки.
Промышленные запасы нефти в ОЭСР выросли впервые с октября 2023 года