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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год - 12.06.2024, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 100 тысяч баррелей в сутки, до 960 тысяч баррелей в | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:34+0300

2024-06-12T13:34+0300

2024-06-12T13:34+0300

энергетика

нефть

мэа

мировой спрос на нефть

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 100 тысяч баррелей в сутки, до 960 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном доклада МЭА. "Рост мирового спроса на нефть продолжает замедляться, в настоящее время прирост ожидается на уровне 960 тысяч баррелей в сутки в 2024 году, что на 100 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в прогнозе за прошлый месяц", - говорится в докладе. Отмечается, что слабые поставки из стран ОЭСР привели к незначительному сокращению мирового спроса в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Рост на 1 миллион баррелей в сутки в 2025 году сдерживается вялой экономикой и ускоряющимся внедрением технологий чистой энергетики", - также говорится в докладе. МЭА в мае прогнозировало мировой спрос в текущем году на уровне 103,155 миллиона баррелей в сутки и рост почти на 1,1 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, мэа, мировой спрос на нефть