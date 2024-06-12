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"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ - 12.06.2024, ПРАЙМ
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ
Военнослужащие ВСУ разворачивают компоненты своих систем противовоздушной обороны очень близко друг к другу, поэтому они становятся уязвимыми для российских... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T16:46+0300
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ разворачивают компоненты своих систем противовоздушной обороны очень близко друг к другу, поэтому они становятся уязвимыми для российских ракет, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.Он отметил, что Вооруженные силы РФ уничтожили еще одну украинскую систему ПВО С-300. "По какой-то неизвестной причине передвижные и стационарные компоненты этого ЗРК были расположены слишком близко друг к другу, и поэтому две российские баллистические ракеты могут его полностью уничтожить", — написал он.В среду Минобороны сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ВС РФ уничтожил в Полтавской области дивизион украинской системы ПВО С-300.
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зрк с-300, всу, пво, вс рф
Спецоперация на Украине, ЗРК С-300, ВСУ, ПВО, ВС РФ
16:46 12.06.2024 (обновлено: 16:50 12.06.2024)
 
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ

Репке: ВСУ ставят компоненты ПВО близко друг к другу, что делает их уязвимыми

© fotolia.com / Kseniia Kavun%Украинские флаги
%Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© fotolia.com / Kseniia Kavun
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ разворачивают компоненты своих систем противовоздушной обороны очень близко друг к другу, поэтому они становятся уязвимыми для российских ракет, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что Вооруженные силы РФ уничтожили еще одну украинскую систему ПВО С-300.
"По какой-то неизвестной причине передвижные и стационарные компоненты этого ЗРК были расположены слишком близко друг к другу, и поэтому две российские баллистические ракеты могут его полностью уничтожить", — написал он.
В среду Минобороны сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ВС РФ уничтожил в Полтавской области дивизион украинской системы ПВО С-300.
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Спецоперация на УкраинеЗРК С-300ВСУПВОВС РФ
 
 
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