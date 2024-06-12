https://1prime.ru/20240612/reshenie-849104630.html
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ - 12.06.2024, ПРАЙМ
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ
Военнослужащие ВСУ разворачивают компоненты своих систем противовоздушной обороны очень близко друг к другу, поэтому они становятся уязвимыми для российских... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T16:46+0300
2024-06-12T16:46+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ разворачивают компоненты своих систем противовоздушной обороны очень близко друг к другу, поэтому они становятся уязвимыми для российских ракет, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.Он отметил, что Вооруженные силы РФ уничтожили еще одну украинскую систему ПВО С-300. "По какой-то неизвестной причине передвижные и стационарные компоненты этого ЗРК были расположены слишком близко друг к другу, и поэтому две российские баллистические ракеты могут его полностью уничтожить", — написал он.В среду Минобороны сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ВС РФ уничтожил в Полтавской области дивизион украинской системы ПВО С-300.
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зрк с-300, всу, пво, вс рф
Спецоперация на Украине, ЗРК С-300, ВСУ, ПВО, ВС РФ
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ
Репке: ВСУ ставят компоненты ПВО близко друг к другу, что делает их уязвимыми
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ.
Военнослужащие ВСУ разворачивают компоненты своих систем противовоздушной обороны очень близко друг к другу, поэтому они становятся уязвимыми для российских ракет, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице
в социальной сети X.
Он отметил, что Вооруженные силы РФ уничтожили еще одну украинскую систему ПВО С-300.
"По какой-то неизвестной причине передвижные и стационарные компоненты этого ЗРК были расположены слишком близко друг к другу, и поэтому две российские баллистические ракеты могут его полностью уничтожить", — написал он.
В среду Минобороны сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ВС РФ уничтожил в Полтавской области дивизион украинской системы ПВО С-300.
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