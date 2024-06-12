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В МЭА подсчитали объем превышения Россией целевого уровня добычи в ОПЕК+

В МЭА подсчитали объем превышения Россией целевого уровня добычи в ОПЕК+ - 12.06.2024, ПРАЙМ

В МЭА подсчитали объем превышения Россией целевого уровня добычи в ОПЕК+

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в мае снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,22 миллиона баррелей в сутки, и... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:24+0300

2024-06-12T13:24+0300

2024-06-12T13:24+0300

энергетика

нефть

опек

россия

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в мае снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,22 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 170 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно табличным данным, добыча нефти Россией в мае составила 9,22 миллиона баррелей в сутки, при этом в апреле она была 9,3 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, снижение составило 80 тысяч баррелей в сутки. При этом, по расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ составлял в мае 9,05 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, она превысила его на 170 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в мае сверх квот сокращала добычу на 400 тысяч баррелей в сутки и экспорт - на 121 тысячу баррелей в сутки. Минэнерго РФ в конце мая сообщило, что страна добывала в апреле немного больше обещанного объема, и пообещало компенсировать перепроизводство. Как объяснило министерство, это было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем.

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нефть, опек, россия