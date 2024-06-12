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Наемников из Польши и Грузии заметили на островах в пойме Днепра

Наемников из Польши и Грузии заметили на островах в пойме Днепра - 12.06.2024, ПРАЙМ

Наемников из Польши и Грузии заметили на островах в пойме Днепра

Российские военнослужащие столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за ВСУ наемниками из Польши и Грузии. Об этом рассказал РИА Новости боец группировки | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T05:42+0300

2024-06-12T05:42+0300

2024-06-12T05:42+0300

спецоперация на украине

днепр

иностранные наемники

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские военнослужащие столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за ВСУ наемниками из Польши и Грузии. Об этом рассказал РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС России с позывным "Малой". В частности, он сообщил: "Ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников". Как объяснил российский разведчик, иностранные наемники, как правило, действуют в составе украинских ДРГ. Поскольку боевая выучка и моральный дух сегодняшних новобранцев ВСУ не позволяют им выполнять сложные боевые задачи, серьезные операции, по его словам, поручаются специальным подразделениям, в которые входят иностранцы.Ранее МО России сообщало об уничтожении американских, британских, грузинских наемников, "солдат удачи" из других стан. Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранных граждан, которые воюют на стороне ВСУ. За все врем проведения спецоперации на Украину, по информации Минобороны РФ, прибыли 13 387 иностранных наемников. Из них 5 962 боевика были ликвидированы к сегодняшнему дню.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

днепр, иностранные наемники