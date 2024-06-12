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Наемников из Польши и Грузии заметили на островах в пойме Днепра - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Наемников из Польши и Грузии заметили на островах в пойме Днепра
Наемников из Польши и Грузии заметили на островах в пойме Днепра - 12.06.2024, ПРАЙМ
Наемников из Польши и Грузии заметили на островах в пойме Днепра
Российские военнослужащие столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за ВСУ наемниками из Польши и Грузии. Об этом рассказал РИА Новости боец группировки | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T05:42+0300
2024-06-12T05:42+0300
спецоперация на украине
днепр
иностранные наемники
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские военнослужащие столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за ВСУ наемниками из Польши и Грузии. Об этом рассказал РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС России с позывным "Малой". В частности, он сообщил: "Ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников". Как объяснил российский разведчик, иностранные наемники, как правило, действуют в составе украинских ДРГ. Поскольку боевая выучка и моральный дух сегодняшних новобранцев ВСУ не позволяют им выполнять сложные боевые задачи, серьезные операции, по его словам, поручаются специальным подразделениям, в которые входят иностранцы.Ранее МО России сообщало об уничтожении американских, британских, грузинских наемников, "солдат удачи" из других стан. Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранных граждан, которые воюют на стороне ВСУ. За все врем проведения спецоперации на Украину, по информации Минобороны РФ, прибыли 13 387 иностранных наемников. Из них 5 962 боевика были ликвидированы к сегодняшнему дню.
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днепр, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, Днепр, иностранные наемники
05:42 12.06.2024
 
Наемников из Польши и Грузии заметили на островах в пойме Днепра

Военный ВС РФ: наемники из Польши и Грузии замечены на островах на Днепре

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМиротворцы ОДКБ
Миротворцы ОДКБ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские военнослужащие столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за ВСУ наемниками из Польши и Грузии. Об этом рассказал РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС России с позывным "Малой".
В частности, он сообщил: "Ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников".
Как объяснил российский разведчик, иностранные наемники, как правило, действуют в составе украинских ДРГ. Поскольку боевая выучка и моральный дух сегодняшних новобранцев ВСУ не позволяют им выполнять сложные боевые задачи, серьезные операции, по его словам, поручаются специальным подразделениям, в которые входят иностранцы.
Ранее МО России сообщало об уничтожении американских, британских, грузинских наемников, "солдат удачи" из других стан. Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранных граждан, которые воюют на стороне ВСУ. За все врем проведения спецоперации на Украину, по информации Минобороны РФ, прибыли 13 387 иностранных наемников. Из них 5 962 боевика были ликвидированы к сегодняшнему дню.
 
Спецоперация на УкраинеДнеприностранные наемники
 
 
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