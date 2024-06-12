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Пленный рассказал о проблемах в обороне ВСУ в Харьковской области

Пленный рассказал о проблемах в обороне ВСУ в Харьковской области - 12.06.2024, ПРАЙМ

Пленный рассказал о проблемах в обороне ВСУ в Харьковской области

Украинскую линию обороны в приграничных районах севернее села Липцы в Харьковской области начали возводить примерно два месяца назад, но к моменту наступления... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T06:35+0300

2024-06-12T06:35+0300

2024-06-12T06:36+0300

спецоперация на украине

харьковская область

линия обороны

всу

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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Украинскую линию обороны в приграничных районах севернее села Липцы в Харьковской области начали возводить примерно два месяца назад, но к моменту наступления ВС России достроить не успели. Об этом рассказал пленный солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко. Как пояснил пленный, его батальону было приказано оборонять участок между селами Глубокое-Стрелечья-Красное севернее населенного пункта Липцы, где в настоящий момент продолжаются боевые действия. "Мы заехали в Харьков ближе к концу сентября месяца (2023 года - прим. ред.), - сообщил Доценко. - Блокпосты, три-четыре населенных пункта, которые мы должны были как-то держать. Глубокое, Стрелечья и Красное. Ну и между ними всякие окопные линии". По словам пленного, в его батальоне не было тяжелой техники и вооружения - только двух крупнокалиберных пулемета в селе Стрелечье, стрелковое оружие, ручные гранаты и пехотные гранатометы. При этом он подчеркнул, что фортификационные сооружения в районе перечисленных населенных пунктов севернее села Липцы начали возводиться недавно и не были должным образом подготовлены. "Их начали строить буквально там за пару месяцев до начала наступления вашего, - сказал Доценко. - Ну как, посадка идет, еще одна посадка. Они по полю нарыты, какие-то там окопные линии. В основном, большая часть всего этого, она не достроена. То есть, оно начато, материал лежит, какие-то бетонные доты, кучи там наваленные. До конца до ума это не доведено". По словам Доценка, солдаты его батальона копали траншеи вручную и оборудовали блиндажи из выданных подразделению бревен.

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харьковская область

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харьковская область, линия обороны, всу