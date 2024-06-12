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На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ

На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ - 12.06.2024, ПРАЙМ

На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ

Российские войска уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода,... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T08:02+0300

2024-06-12T08:02+0300

2024-06-12T08:03+0300

спецоперация на украине

вс россии

уничтожение

десант

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". По его словам, "ВСУ была предпринята попытка высадится на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили и у них не получилось высадиться". При этом "Малой" уточнил, что российские бойцы накрыли украинский десант АГСами и минометами.Таким образом, украинский десант численностью около взвода был полностью уничтожен, констатировал российский боец.

https://1prime.ru/20240611/svo-849051201.html

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вс россии, уничтожение, десант