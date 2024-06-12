Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240612/svo-849091153.html
На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ
На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ - 12.06.2024, ПРАЙМ
На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ
Российские войска уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T08:02+0300
2024-06-12T08:03+0300
спецоперация на украине
вс россии
уничтожение
десант
https://cdnn.1prime.ru/img/83218/77/832187760_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_985abef9bde135f3a9b6c506f9784c9e.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". По его словам, "ВСУ была предпринята попытка высадится на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили и у них не получилось высадиться". При этом "Малой" уточнил, что российские бойцы накрыли украинский десант АГСами и минометами.Таким образом, украинский десант численностью около взвода был полностью уничтожен, констатировал российский боец.
https://1prime.ru/20240611/svo-849051201.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83218/77/832187760_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_7fe61011898019d980d1448d00a5eba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс россии, уничтожение, десант
Спецоперация на Украине, ВС России, Уничтожение, Десант
08:02 12.06.2024 (обновлено: 08:03 12.06.2024)
 
На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ

Российские военные уничтожили на Днепре две лодки с украинским десантом

© Sputnik | Перейти в медиабанкВоенные учения "Славянское братство-2020"
Военные учения Славянское братство-2020
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой".
По его словам, "ВСУ была предпринята попытка высадится на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили и у них не получилось высадиться". При этом "Малой" уточнил, что российские бойцы накрыли украинский десант АГСами и минометами.
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Пленный рассказал о множестве "мини-котлов" под Харьковом
Вчера, 08:18
Таким образом, украинский десант численностью около взвода был полностью уничтожен, констатировал российский боец.
 
Спецоперация на УкраинеВС РоссииУничтожениеДесант
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала