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На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ
На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ - 12.06.2024, ПРАЙМ
На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ
Российские войска уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T08:02+0300
2024-06-12T08:02+0300
2024-06-12T08:03+0300
спецоперация на украине
вс россии
уничтожение
десант
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". По его словам, "ВСУ была предпринята попытка высадится на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили и у них не получилось высадиться". При этом "Малой" уточнил, что российские бойцы накрыли украинский десант АГСами и минометами.Таким образом, украинский десант численностью около взвода был полностью уничтожен, констатировал российский боец.
https://1prime.ru/20240611/svo-849051201.html
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вс россии, уничтожение, десант
Спецоперация на Украине, ВС России, Уничтожение, Десант
На Днепре уничтожили две десантные лодки ВСУ
Российские военные уничтожили на Днепре две лодки с украинским десантом
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские войска уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численность около взвода, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой".
По его словам, "ВСУ была предпринята попытка высадится на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили и у них не получилось высадиться". При этом "Малой" уточнил, что российские бойцы накрыли украинский десант АГСами и минометами.
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Таким образом, украинский десант численностью около взвода был полностью уничтожен, констатировал российский боец.