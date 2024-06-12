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"Чтобы победить". В США высказались об американских солдатах на Украине - 12.06.2024, ПРАЙМ
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"Чтобы победить". В США высказались об американских солдатах на Украине
"Чтобы победить". В США высказались об американских солдатах на Украине - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Чтобы победить". В США высказались об американских солдатах на Украине
Соединенные Штаты не будут отправлять свои войска на Украину и ограничатся лишь финансовой поддержкой, потому что украинский конфликт не угрожает... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T08:34+0300
2024-06-12T08:34+0300
спецоперация на украине
сша
войска
украина
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не будут отправлять свои войска на Украину и ограничатся лишь финансовой поддержкой, потому что украинский конфликт не угрожает непосредственно Америке. Такое мнение высказал в беседе с Fox Business член палаты представителей Конгресса США Уоррен Дэвидсон.Он почеркнул, что сколько бы средств США ни присылали Киеву, "и как бы неподотчетно эти доллары ни расходовались, у них (Украины – прим. ред.) не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил".По оценке Дэвидсона, сегодня Украина не располагает ни населением, ни ресурсами, ни навыками для развертывания большого количества оружия – по этой причине некоторые неконсервативные политики предлагают отправить американских военнослужащих на Украину. Конгрессмен назвал эти предложения "совершенно нецелесообразными", поскольку украинский конфликт не угрожает непосредственно Соединенным Штатам."Если бы это действительно была экзистенциальная угроза для Америки, тогда я бы понимал, почему мы хотели бы, чтобы американская армия защищала Киев", — заключил конгрессмен.
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сша, войска, украина
Спецоперация на Украине, США, войска, УКРАИНА
08:34 12.06.2024
 
"Чтобы победить". В США высказались об американских солдатах на Украине

Конгрессмен Дэвидсон: конфликт на Украине не угрожает США, военных не отправят

© www.iraqsinconvenienttruth.comАрмия США в Ираке
Армия США в Ираке
© www.iraqsinconvenienttruth.com
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не будут отправлять свои войска на Украину и ограничатся лишь финансовой поддержкой, потому что украинский конфликт не угрожает непосредственно Америке. Такое мнение высказал в беседе с Fox Business член палаты представителей Конгресса США Уоррен Дэвидсон.
Он почеркнул, что сколько бы средств США ни присылали Киеву, "и как бы неподотчетно эти доллары ни расходовались, у них (Украины – прим. ред.) не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил".
По оценке Дэвидсона, сегодня Украина не располагает ни населением, ни ресурсами, ни навыками для развертывания большого количества оружия – по этой причине некоторые неконсервативные политики предлагают отправить американских военнослужащих на Украину. Конгрессмен назвал эти предложения "совершенно нецелесообразными", поскольку украинский конфликт не угрожает непосредственно Соединенным Штатам.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
"Русские побеждают": США подготовили сюрприз для Украины
Вчера, 10:16
"Если бы это действительно была экзистенциальная угроза для Америки, тогда я бы понимал, почему мы хотели бы, чтобы американская армия защищала Киев", — заключил конгрессмен.
 
Спецоперация на УкраинеСШАвойскаУКРАИНА
 
 
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