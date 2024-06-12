https://1prime.ru/20240612/trevoga-849104772.html

"Грозит войной": в США заволновались из-за безумного решения Байдена

"Грозит войной": в США заволновались из-за безумного решения Байдена - 12.06.2024, ПРАЙМ

"Грозит войной": в США заволновались из-за безумного решения Байдена

Президент США Джо Байден, позволив ВСУ бить американским оружием по территории России, может подтолкнуть мир к новой глобальной войне, заявила конгрессвумен... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T17:00+0300

2024-06-12T17:00+0300

2024-06-12T17:00+0300

политика

всу

россия

джо байден

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg

МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, позволив ВСУ бить американским оружием по территории России, может подтолкнуть мир к новой глобальной войне, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью Rumble-каналу RealAmericasVoice. "Это (финансирование украинского конфликта — ред.) грозит нам началом третьей мировой войны, особенно после того, как администрация Байдена разрешила использовать вооружение (американское. — ред.) для ударов по России", — сказала она.Грин также напомнила, что Вашингтон снял запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*. В связи с указанными решениями Байдена она заключила, что США не намерены добиваться мира на Украине, так как делают все для усиления конфликта.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что представителям стран НАТО следует отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на такие удары сказал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://1prime.ru/20240611/oruzhie-849057899.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, россия, джо байден, поддержка украины