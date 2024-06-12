https://1prime.ru/20240612/zelenskiy-849096705.html
"Ворона и лисица": в Германии расшифровали сигнал Зеленского Шольцу
"Ворона и лисица": в Германии расшифровали сигнал Зеленского Шольцу - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Ворона и лисица": в Германии расшифровали сигнал Зеленского Шольцу
Владимир Зеленский расхваливает канцлера ФРГ Олафа Шольца и немецкое правительство, чтобы получить больше помощи от Германии, заявил в соцсети Х старший научный | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T11:42+0300
2024-06-12T11:42+0300
2024-06-12T11:44+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский расхваливает канцлера ФРГ Олафа Шольца и немецкое правительство, чтобы получить больше помощи от Германии, заявил в соцсети Х старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.В частности, сотрудник Мюнхенской конференции отметил: "Сегодня Зеленский расхваливает Шольца, федеральное правительство и Германию. <…> С этой похвалой связаны его ожидания большего".Похвалами Ланге назвал выражение благодарности Зеленским в адрес Шольца и немецкого правительства за поставки систем ПВО, за заявления о перспективах членства Украины в Евросоюзе и за партнерство в области военной промышленности. Вместе с тем Зеленский дал высокую оценку поддержке Германией конференции по Украине в Швейцарии, добавил эксперт.Вчера Зеленский прибыл в столицу Германии, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины.Как предупреждало издание Politico, политические дрязги в Киеве могут перечеркнуть все усилия украинских политиков использовать берлинскую конференцию для увеличения западной помощи. Отметив, что сегодня в Киеве идет борьба за власть, издание напомнило, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков взаимодействовал с немецкими чиновниками в работе по привлечению инвесторов, однако месяц назад он был уволен в ходе перестановок в украинском правительстве.
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владимир зеленский, германия, помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ГЕРМАНИЯ, помощь Украине
"Ворона и лисица": в Германии расшифровали сигнал Зеленского Шольцу
Ланге: Зеленский хвалит Шольца в надежде получить больше помощи от Германии
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ.
Владимир Зеленский расхваливает канцлера ФРГ Олафа Шольца и немецкое правительство, чтобы получить больше помощи от Германии, заявил в соцсети Х
старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.
В частности, сотрудник Мюнхенской конференции отметил: "Сегодня Зеленский расхваливает Шольца, федеральное правительство и Германию. <…> С этой похвалой связаны его ожидания большего".
Похвалами Ланге назвал выражение благодарности Зеленским в адрес Шольца и немецкого правительства за поставки систем ПВО, за заявления о перспективах членства Украины в Евросоюзе и за партнерство в области военной промышленности. Вместе с тем Зеленский дал высокую оценку поддержке Германией конференции по Украине в Швейцарии, добавил эксперт.
Вчера Зеленский прибыл в столицу Германии, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины.
"Дедулю Шольца попрут вон". Французы предрекли Германии революцию
Как предупреждало издание Politico, политические дрязги в Киеве могут перечеркнуть все усилия украинских политиков использовать берлинскую конференцию для увеличения западной помощи. Отметив, что сегодня в Киеве идет борьба за власть, издание напомнило, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков взаимодействовал с немецкими чиновниками в работе по привлечению инвесторов, однако месяц назад он был уволен в ходе перестановок в украинском правительстве.