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Продажи товаров со знаком качества в России выросли за год почти на треть - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Продажи товаров со знаком качества в России выросли за год почти на треть
Продажи товаров со знаком качества в России выросли за год почти на треть - 12.06.2024, ПРАЙМ
Продажи товаров со знаком качества в России выросли за год почти на треть
Продажи товаров, которые получили знак качества, выросли в России за год в среднем на 32%, сейчас таких продуктов порядка 300, рассказал руководитель... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:25+0300
2024-06-12T09:26+0300
экономика
знак качества
товары
роскачество
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Продажи товаров, которые получили знак качества, выросли в России за год в среднем на 32%, сейчас таких продуктов порядка 300, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Сейчас около 300 продуктов на российском рынке с нашим "Знаком качества", и каждый из них фиксирует рост продаж - по прошлому году на 32%", - заявил он. Протасов подчеркнул, что если высокие оценки помогают товару, то вот в случае выявления нарушений такую продукцию сети оперативно выводят из ассортимента, реагируют на это и сами потребители. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru 13 июня в 10.00 мск.
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знак качества, товары, роскачество
Экономика, Знак качества, товары, Роскачество
09:25 12.06.2024 (обновлено: 09:26 12.06.2024)
 
Продажи товаров со знаком качества в России выросли за год почти на треть

Протасов: продажи товаров со знаком качества выросли за год в среднем на 32%

© fotolia.comСупермаркет
Супермаркет - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© fotolia.com
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Продажи товаров, которые получили знак качества, выросли в России за год в среднем на 32%, сейчас таких продуктов порядка 300, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Сейчас около 300 продуктов на российском рынке с нашим "Знаком качества", и каждый из них фиксирует рост продаж - по прошлому году на 32%", - заявил он.
Протасов подчеркнул, что если высокие оценки помогают товару, то вот в случае выявления нарушений такую продукцию сети оперативно выводят из ассортимента, реагируют на это и сами потребители.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на ria.ru 13 июня в 10.00 мск.
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