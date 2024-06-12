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В России отели получили "звезды" от Роскачества

В России отели получили "звезды" от Роскачества - 12.06.2024, ПРАЙМ

В России отели получили "звезды" от Роскачества

Первые 30 отелей в России получили "звезды" от Роскачества, еще часть - стоят в очереди, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T12:56+0300

2024-06-12T12:56+0300

2024-06-12T12:56+0300

экономика

отели

роскачество

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Первые 30 отелей в России получили "звезды" от Роскачества, еще часть - стоят в очереди, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Мы ... сейчас активно развиваем работу собственного органа "Роскачество – Туризм". Уже порядка 30 гостиниц получили первые "звезды" от нас, и большое количество предприятий ожидают своей очереди", - подчеркнул он. При этом на вопрос о том, все ли выданные "звезды" соответствуют тем, что уже имелись у того или иного средства размещения, Протасов ответил, что "не всегда". В конце прошлого года Роскачество объявило, что Росаккредитация аккредитовала подведомственный ему орган "Роскачество Туризм", который будет присваивать "звезды" гостиницам и отелям. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru 13 июня в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240604/zaselenie-848822716.html

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отели, роскачество