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В России отели получили "звезды" от Роскачества - 12.06.2024, ПРАЙМ
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В России отели получили "звезды" от Роскачества
В России отели получили "звезды" от Роскачества - 12.06.2024, ПРАЙМ
В России отели получили "звезды" от Роскачества
Первые 30 отелей в России получили "звезды" от Роскачества, еще часть - стоят в очереди, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:56+0300
2024-06-12T12:56+0300
экономика
отели
роскачество
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Первые 30 отелей в России получили "звезды" от Роскачества, еще часть - стоят в очереди, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Мы ... сейчас активно развиваем работу собственного органа "Роскачество – Туризм". Уже порядка 30 гостиниц получили первые "звезды" от нас, и большое количество предприятий ожидают своей очереди", - подчеркнул он. При этом на вопрос о том, все ли выданные "звезды" соответствуют тем, что уже имелись у того или иного средства размещения, Протасов ответил, что "не всегда". В конце прошлого года Роскачество объявило, что Росаккредитация аккредитовала подведомственный ему орган "Роскачество Туризм", который будет присваивать "звезды" гостиницам и отелям. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru 13 июня в 10.00 мск.
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отели, роскачество
Экономика, отели, Роскачество
12:56 12.06.2024
 
В России отели получили "звезды" от Роскачества

Протасов: первые 30 отелей в России получили "звезды" от Роскачества

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкГостиничный комплекс Radisson Blu в Сочи
Гостиничный комплекс Radisson Blu в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Первые 30 отелей в России получили "звезды" от Роскачества, еще часть - стоят в очереди, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Мы ... сейчас активно развиваем работу собственного органа "Роскачество – Туризм". Уже порядка 30 гостиниц получили первые "звезды" от нас, и большое количество предприятий ожидают своей очереди", - подчеркнул он.
При этом на вопрос о том, все ли выданные "звезды" соответствуют тем, что уже имелись у того или иного средства размещения, Протасов ответил, что "не всегда".
В конце прошлого года Роскачество объявило, что Росаккредитация аккредитовала подведомственный ему орган "Роскачество Туризм", который будет присваивать "звезды" гостиницам и отелям.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на ria.ru 13 июня в 10.00 мск.
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