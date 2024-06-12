https://1prime.ru/20240612/zvezdy-849098789.html
В России отели получили "звезды" от Роскачества
В России отели получили "звезды" от Роскачества - 12.06.2024, ПРАЙМ
В России отели получили "звезды" от Роскачества
Первые 30 отелей в России получили "звезды" от Роскачества, еще часть - стоят в очереди, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:56+0300
2024-06-12T12:56+0300
2024-06-12T12:56+0300
экономика
отели
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/17/757711752_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_49bdbefff2d392eec60e33376d44df9e.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Первые 30 отелей в России получили "звезды" от Роскачества, еще часть - стоят в очереди, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Мы ... сейчас активно развиваем работу собственного органа "Роскачество – Туризм". Уже порядка 30 гостиниц получили первые "звезды" от нас, и большое количество предприятий ожидают своей очереди", - подчеркнул он. При этом на вопрос о том, все ли выданные "звезды" соответствуют тем, что уже имелись у того или иного средства размещения, Протасов ответил, что "не всегда". В конце прошлого года Роскачество объявило, что Росаккредитация аккредитовала подведомственный ему орган "Роскачество Туризм", который будет присваивать "звезды" гостиницам и отелям. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru 13 июня в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240604/zaselenie-848822716.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/17/757711752_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_b04dc0bbe4d0baea4c62d4dbd3bb93fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отели, роскачество
Экономика, отели, Роскачество
В России отели получили "звезды" от Роскачества
Протасов: первые 30 отелей в России получили "звезды" от Роскачества
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Первые 30 отелей в России получили "звезды" от Роскачества, еще часть - стоят в очереди, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Мы ... сейчас активно развиваем работу собственного органа "Роскачество – Туризм". Уже порядка 30 гостиниц получили первые "звезды" от нас, и большое количество предприятий ожидают своей очереди", - подчеркнул он.
При этом на вопрос о том, все ли выданные "звезды" соответствуют тем, что уже имелись у того или иного средства размещения, Протасов ответил, что "не всегда".
В конце прошлого года Роскачество объявило, что Росаккредитация аккредитовала подведомственный ему орган "Роскачество Туризм", который будет присваивать "звезды" гостиницам и отелям.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на ria.ru
13 июня в 10.00 мск.
МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям с 2025 года