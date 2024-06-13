https://1prime.ru/20240613/analitika-849078563.html

Сырье входит в новый суперцикл: все внимание на нефть

Сырье входит в новый суперцикл: все внимание на нефть - 13.06.2024, ПРАЙМ

Сырье входит в новый суперцикл: все внимание на нефть

Котировки золота консолидируются после выразительного роста с начала года, серебро привлекает внимание относительно высоким отношением цен на золото к ценам на... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T08:00+0300

2024-06-13T08:00+0300

2024-06-13T08:00+0300

мнения аналитиков

мировой спрос на нефть

экспортные цены на нефть

товарно-сырьевые рынки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849078563.jpg?1718254804

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Котировки золота консолидируются после выразительного роста с начала года, серебро привлекает внимание относительно высоким отношением цен на золото к ценам на серебро. Неблагоприятные погодные условия провоцируют рост цен на сельхозпродукцию, и только нефть остается за орбитой интересов инвесторов.Котировки золота в мае достигли исторических максимумов, превысив $2400 за унцию впервые за все время. Повышению цен на золото во второй декаде мая способствовало умеренное снижение доходности 10-летних облигаций США. После обновления максимумов котировки золота перешли в стадию консолидации, стабилизировавшись в рамках диапазона $2320-2360 за унцию.В краткосрочной перспективе консолидация может продолжиться, тем не менее текущее снижение доходности облигаций США окажет поддержку котировкам золота.Что касается более долгосрочных перспектив, то за последний месяц принципиально ничего не поменялось, перечисленные нами ранее в предыдущих обзорах позитивные предпосылки никуда не исчезли. На рынке золота сформировался повышательный тренд, и котировки золота могут достичь новых высот, вероятно, во второй половине года. На данном этапе цены на золото стабилизировались выше линий 50-дневного и 200-дневногоскользящих средних, которые проходят в области $2311 и $2245 за унцию. Снижение котировок золота в направлении этих уровней можно рассматривать в качестве возможности для наращивания позиций.Между тем обращает на себя внимание общая позитивная динамика цен на сырьевые товары в мае.Котировки серебра показали опережающий рост по сравнению с золотом, достигнув более $30 за унцию впервые с 2020 года. В результате отношение цен на золото к ценам на серебро сократилось до минимума с 2022 года, хотя и остается выше минимальных значений 2020-2021 годов. Это оставляет пространство для дальнейшего повышения котировок серебра за счет сужения спреда, если на рынке золота сохраниться позитивная динамика. Кроме того, серебро может получить поддержку от промышленного спроса.Более 50% спроса на серебро происходит со стороны производителей солнечных панелей, электроники, электромобилей и др., что оказывает дополнительную поддержку ценам на серебро.Промышленный спрос преобладает в структуре потребления серебра:Источник: Metals Focus, Silver Institute. Данные по сост. на 12/31/2023. The Silver Institute: World Silver Survey 2024Кроме серебра в мае подорожали и другие металлы, которые используются в процессе зеленого перехода.Котировки меди обновили максимумы с марта 2022 года, хотя и отступили от них к окончанию месяца, никель подорожал в мае еще на 2,45% после роста котировок этого металла на 16,11% в апреле.Инвесторы в мае проявили интерес к широкому спектру сырьевых активов. Кроме металлов востребованы оказались кофе, какао бобы, пшеница. Котировки этих и других сельскохозяйственных товаров показали рост на 10% и более. Фьючерсы на апельсиновый сок на пике показывали рост на 36,5% от апрельских минимумов. Похоже, что рассуждения на предмет зарождения нового суперцикла на рынке сырьевых товаров могут иметь под собой основания, если не обращать внимания на нефтяные котировки, которые снизились в мае на 2,55%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, мировой спрос на нефть, экспортные цены на нефть, товарно-сырьевые рынки