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Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана до конца октября

Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана до конца октября - 13.06.2024, ПРАЙМ

Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана до конца октября

Авиакомпания Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана Маскат с 1 июля по 26 октября, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:45+0300

2024-06-13T14:45+0300

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана Маскат с 1 июля по 26 октября, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Авиакомпания Oman Air объявила партнерам о приостановке полетной программы из Москвы в Маскат с 1 июля до 26 октября", - говорится в сообщении. Отмечается, что туристы могут обменять билеты на более ранние даты или получить возврат средств.

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