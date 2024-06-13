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Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана до конца октября
Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана до конца октября - 13.06.2024, ПРАЙМ
Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана до конца октября
Авиакомпания Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана Маскат с 1 июля по 26 октября, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:45+0300
2024-06-13T14:45+0300
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана Маскат с 1 июля по 26 октября, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Авиакомпания Oman Air объявила партнерам о приостановке полетной программы из Москвы в Маскат с 1 июля до 26 октября", - говорится в сообщении. Отмечается, что туристы могут обменять билеты на более ранние даты или получить возврат средств.
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авиасообщение, ОМАН, Маскат, МОСКВА, АТОР
Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана до конца октября
АТОР: Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в Маскат до конца октября
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания Oman Air приостанавливает полеты из Москвы в столицу Омана Маскат с 1 июля по 26 октября, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Авиакомпания Oman Air объявила партнерам о приостановке полетной программы из Москвы в Маскат с 1 июля до 26 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы могут обменять билеты на более ранние даты или получить возврат средств.
АТОР: турбизнесу в России нужно быстрее переходить на оплату в нацвалютах