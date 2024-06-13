https://1prime.ru/20240613/avto-849143635.html

Эксперты спрогнозировали эмоциональный рост цен на автомобили из-за санкций

Эксперты спрогнозировали эмоциональный рост цен на автомобили из-за санкций - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали эмоциональный рост цен на автомобили из-за санкций

На российском авторынке ожидается кратковременный рост цен на фоне введения антироссийских санкций, пишет портал Autonews.ru со ссылкой на Российскую ассоциацию | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:20+0300

2024-06-13T16:20+0300

2024-06-13T16:20+0300

экономика

россия

авто

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. На российском авторынке ожидается кратковременный рост цен на фоне введения антироссийских санкций, пишет портал Autonews.ru со ссылкой на Российскую ассоциацию автомобильных дилеров (РОАД)."Мы в ассоциации РОАД понимаем, что сейчас на рынке возможен некий всплеск по ценам на автомобили и запасным частям, вызванный эмоциональным волнением населения, но это в краткосрочной перспективе", — сообщил изданию вице-президент РОАД Алексей Григорьев.В ассоциации также отмечается, что серьезного влияния на цены не ожидается, так как рынок уже адаптировался к изменениям подобного рода. Тем не менее, цены на автомобили параллельного импорта, привлекательные для покупателей, вероятно, вырастут.Кроме того, в некоторых дилерских центрах не собираются повышать цены на автомобили в наличии, поскольку они заплатили за них в местной валюте и не ожидают затруднений в поставках из Китая.

https://1prime.ru/20240611/avto-849056547.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто