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Эксперты спрогнозировали эмоциональный рост цен на автомобили из-за санкций
Эксперты спрогнозировали эмоциональный рост цен на автомобили из-за санкций - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали эмоциональный рост цен на автомобили из-за санкций
На российском авторынке ожидается кратковременный рост цен на фоне введения антироссийских санкций, пишет портал Autonews.ru со ссылкой на Российскую ассоциацию | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:20+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. На российском авторынке ожидается кратковременный рост цен на фоне введения антироссийских санкций, пишет портал Autonews.ru со ссылкой на Российскую ассоциацию автомобильных дилеров (РОАД)."Мы в ассоциации РОАД понимаем, что сейчас на рынке возможен некий всплеск по ценам на автомобили и запасным частям, вызванный эмоциональным волнением населения, но это в краткосрочной перспективе", — сообщил изданию вице-президент РОАД Алексей Григорьев.В ассоциации также отмечается, что серьезного влияния на цены не ожидается, так как рынок уже адаптировался к изменениям подобного рода. Тем не менее, цены на автомобили параллельного импорта, привлекательные для покупателей, вероятно, вырастут.Кроме того, в некоторых дилерских центрах не собираются повышать цены на автомобили в наличии, поскольку они заплатили за них в местной валюте и не ожидают затруднений в поставках из Китая.
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россия, авто
Эксперты спрогнозировали эмоциональный рост цен на автомобили из-за санкций
РОАД: из-за санкций произойдет эмоциональный всплеск цен на автомобили
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
На российском авторынке ожидается кратковременный рост цен на фоне введения антироссийских санкций, пишет
портал Autonews.ru со ссылкой на Российскую ассоциацию автомобильных дилеров (РОАД).
"Мы в ассоциации РОАД понимаем, что сейчас на рынке возможен некий всплеск по ценам на автомобили и запасным частям, вызванный эмоциональным волнением населения, но это в краткосрочной перспективе", — сообщил изданию вице-президент РОАД Алексей Григорьев.
В ассоциации также отмечается, что серьезного влияния на цены не ожидается, так как рынок уже адаптировался к изменениям подобного рода. Тем не менее, цены на автомобили параллельного импорта, привлекательные для покупателей, вероятно, вырастут.
Кроме того, в некоторых дилерских центрах не собираются повышать цены на автомобили в наличии, поскольку они заплатили за них в местной валюте и не ожидают затруднений в поставках из Китая.
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