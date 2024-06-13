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"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине

"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ

"Это зловещий знак". На Западе раскрыли, что случилось на Украине

Рост числа сотрудников Службы безопасности Украины, сбегающих за рубеж, является признаком распада государственности. Такое мнение выразил британский эксперт... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T17:35+0300

2024-06-13T17:35+0300

2024-06-13T17:52+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Рост числа сотрудников Службы безопасности Украины, сбегающих за рубеж, является признаком распада государственности. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис."Число людей, пересекающих границу, чтобы сбежать с территории Украины, растет. Часть из них ушла в Венгрию. Среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ, что является зловещим знаком для Украины", — отметил он.Меркурис подчеркнул, что все они спасаются от принудительной мобилизации. По этой причине в перспективе Украине грозит полный коллапс государства.Ранее сообщалось, что не менее 45 уклонистов погибли, пытаясь покинуть Украину через горы и реки на границе. Кроме того, украинские СМИ отмечали, что работники военкоматов избивают и даже похищают людей, чтобы выполнить мобилизационный план.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день глава государства Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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украина, всу