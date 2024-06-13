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В Минобороны РФ сообщили об атаках на Ярославскую и Владимирскую области
В Минобороны РФ сообщили об атаках на Ярославскую и Владимирскую области - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Минобороны РФ сообщили об атаках на Ярославскую и Владимирскую области
В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА над Ярославской областью и еще один - над Владимирской области, передает МО РФ. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T07:54+0300
2024-06-13T07:54+0300
2024-06-13T08:04+0300
спецоперация на украине
ярославская область
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА над Ярославской областью и еще один - над Владимирской области, передает МО РФ. Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "в течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". При этом в Минобороны уточнили, что "три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области".
https://1prime.ru/20240610/yaroslavl-849022004.html
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ярославская область, владимирская область
Спецоперация на Украине, Ярославская область, Владимирская область
В Минобороны РФ сообщили об атаках на Ярославскую и Владимирскую области
МО РФ: средства ПВО сбили четыре БПЛА над Ярославской и Владимирской областями
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА над Ярославской областью и еще один - над Владимирской области, передает МО РФ.
Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "в течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры
При этом в Минобороны уточнили, что "три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области".