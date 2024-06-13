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В Минобороны РФ сообщили об атаках на Ярославскую и Владимирскую области

В Минобороны РФ сообщили об атаках на Ярославскую и Владимирскую области - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Минобороны РФ сообщили об атаках на Ярославскую и Владимирскую области

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА над Ярославской областью и еще один - над Владимирской области, передает МО РФ. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T07:54+0300

2024-06-13T07:54+0300

2024-06-13T08:04+0300

спецоперация на украине

ярославская область

владимирская область

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА над Ярославской областью и еще один - над Владимирской области, передает МО РФ. Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "в течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". При этом в Минобороны уточнили, что "три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области".

https://1prime.ru/20240610/yaroslavl-849022004.html

ярославская область

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ярославская область, владимирская область