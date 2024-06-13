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Время пришло: в России призвали развивать отечественные бренды

Время пришло: в России призвали развивать отечественные бренды - 13.06.2024, ПРАЙМ

Время пришло: в России призвали развивать отечественные бренды

Наступило чрезвычайно благоприятное время в России для развития отечественных брендов, заявила РИА Новости руководитель проекта "Высокие ремёсла России" Надежда | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:45+0300

2024-06-13T16:45+0300

2024-06-13T16:45+0300

бизнес

россия

бренд

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Наступило чрезвычайно благоприятное время в России для развития отечественных брендов, заявила РИА Новости руководитель проекта "Высокие ремёсла России" Надежда Кузнецова. "Сейчас, когда из страны ушли многие западные компании, в стране наступило поистине уникальное время для активизации деятельности по развитию отечественных брендов",- сказала она в кулуарах представления конкурса "Кубок креативных бизнес-проектов". "Российский продукт в настоящее время на пике в стране",- добавила Кузнецова. "Это изделия, товары из дерева, кожи, стёкла, текстиля, керамики… Это - производство всего, что нас окружает, что мы носим",- перечислила она. "Сегодня мы не только учимся производить качественный российский продукт, но и грамотно его преподносить, продавать. То есть творчество доводить до товара",- заключила она.

https://1prime.ru/20240528/brend-848599898.html

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бизнес, россия, бренд