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Почему нельзя покупать подержанные машины с малым пробегом
Почему нельзя покупать подержанные машины с малым пробегом - 13.06.2024, ПРАЙМ
Почему нельзя покупать подержанные машины с малым пробегом
В продаже появились подержанные авто не только с минимальным пробегом, но и по минимальной цене. Однако низкая стоимость в сочетании с небольшим пробегом -... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T02:02+0300
2024-06-13T02:02+0300
2024-06-13T02:02+0300
егор васильев
автоэксперт
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
эксклюзив
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В продаже появились подержанные авто не только с минимальным пробегом, но и по минимальной цене. Однако низкая стоимость в сочетании с небольшим пробегом - явный признак проблем с автомобилем, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Дело в том, что государство закрывает последние лазейки по доступу "серых" авто на российский авторынок. Одним из ограничительных инструментов является утильсбор. Однако недобросовестные перекупы по-прежнему пытаются ловить рыбку в мутной воде, предлагая авто "по привлекательным ценам и в хорошем состоянии", говорит Васильев. При этом они "забывают" сказать будущему владельцу о том, что впоследствии ему придется раскошелиться на огромную сумму для окончательной легализации транспорта.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПроблемы с б/у машинами могут быть разными. Возможно, они находятся в залоге, под арестом, за них не выплачен кредит. Встречаются авто с проблемными документами или просто неправильно растаможенные. В этих случаях они продаются чаще всего дешевле рынка. Стоит аккуратно отнестись к такой покупке, хоть она и соблазнительна, предостерегает автоэксперт"Вы не просто не сможете поставить авто на учет, но и буквально рискуете лишиться транспортного средства или большой суммы для уплаты утильсбора", - пояснил Васильев.Случаются и технические проблемы. Например, автомобиль попал в тяжелую аварию и впоследствии восстановлен под продажу. Как правило, в таком случае, сильно экономят на ремонте, делая упор не на ходовых характеристиках и безопасности, а на косметических процедурах, позволяющих придать автомобилю вид нового. Или он начинает ломаться, а запчасти дороги и труднодоступны. Возможны и криминальные сценарии, связанные с попытками продать угнанное авто."Так что, не стоит гнаться за сиюминутной выгодой, которая в ближайшем будущем может обернуться огромными проблемами", - подытожил автоэксперт.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
егор васильев, автоэксперт, авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, эксклюзив
Егор Васильев, автоэксперт, Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, Эксклюзив
Почему нельзя покупать подержанные машины с малым пробегом
Автоэксперт Васильев: за низкими ценами на авто кроются проблемы с документами
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В продаже появились подержанные авто не только с минимальным пробегом, но и по минимальной цене. Однако низкая стоимость в сочетании с небольшим пробегом - явный признак проблем с автомобилем, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Дело в том, что государство закрывает последние лазейки по доступу "серых" авто на российский авторынок. Одним из ограничительных инструментов является утильсбор. Однако недобросовестные перекупы по-прежнему пытаются ловить рыбку в мутной воде, предлагая авто "по привлекательным ценам и в хорошем состоянии", говорит Васильев.
При этом они "забывают" сказать будущему владельцу о том, что впоследствии ему придется раскошелиться на огромную сумму для окончательной легализации транспорта.
Проблемы с б/у машинами могут быть разными. Возможно, они находятся в залоге, под арестом, за них не выплачен кредит. Встречаются авто с проблемными документами или просто неправильно растаможенные. В этих случаях они продаются чаще всего дешевле рынка. Стоит аккуратно отнестись к такой покупке, хоть она и соблазнительна, предостерегает автоэксперт
"Вы не просто не сможете поставить авто на учет, но и буквально рискуете лишиться транспортного средства или большой суммы для уплаты утильсбора", - пояснил Васильев.
Случаются и технические проблемы. Например, автомобиль попал в тяжелую аварию и впоследствии восстановлен под продажу. Как правило, в таком случае, сильно экономят на ремонте, делая упор не на ходовых характеристиках и безопасности, а на косметических процедурах, позволяющих придать автомобилю вид нового. Или он начинает ломаться, а запчасти дороги и труднодоступны. Возможны и криминальные сценарии, связанные с попытками продать угнанное авто.
"Так что, не стоит гнаться за сиюминутной выгодой, которая в ближайшем будущем может обернуться огромными проблемами", - подытожил автоэксперт.
Стало известно, на сколько выросла стоимость подержанных авто в России