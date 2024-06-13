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Дилеры обещали не повышать цены после санкций против Мосбиржи - 13.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/dilery-849130430.html
Дилеры обещали не повышать цены после санкций против Мосбиржи
Дилеры обещали не повышать цены после санкций против Мосбиржи - 13.06.2024, ПРАЙМ
Дилеры обещали не повышать цены после санкций против Мосбиржи
Дилеры в России пока не планируют повышать цены на поставленные по схеме параллельного импорта иномарки, несмотря на введенные 12 июня санкции против Московской | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:36+0300
2024-06-13T12:43+0300
экономика
авто
параллельный импорт
иномарки
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Дилеры в России пока не планируют повышать цены на поставленные по схеме параллельного импорта иномарки, несмотря на введенные 12 июня санкции против Московской биржи. Об этом сообщил портал Autonews.ru. Корреспондент Autonews.ru утром 13 июня обзвонил несколько автосалонов, представившись взволнованным покупателем, где ему сказали, что пока менять цены не планируется, но стоимость машин из новых партий может оказаться выше."Но пока мы сильно не волнуемся. Все премиальные машины, которые мы привозим по параллельному импорту, идут из Китая. Платим мы за них местной валютой, то есть в юанях. Поэтому серьезных проблем не ожидаем", — заявил один из дилеров. Журналист также узнал, что сейчас во многих автосалонах действуют летние скидки. "На те машины, что уже стоят на складах, мы приняли решение пока цены не менять. Однако их количество ограниченно. Дальше определенно будет дороже", — сообщил дилер.Вместе с тем, журналиста предупредили, что параллельный импорт является очень чувствительным к изменениям в экономике, поэтому уйти от подорожания не получится. "Это затронет и нас, и наших коллег, поэтому лучше вносить предоплату и бронировать автомобили сейчас", — признал другой дилер.
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авто, параллельный импорт, иномарки
Экономика, Авто, параллельный импорт, иномарки
12:36 13.06.2024 (обновлено: 12:43 13.06.2024)
 
Дилеры обещали не повышать цены после санкций против Мосбиржи

Autonews.ru: дилеры не видят причин для роста цен после санкций против Мосбиржи

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов
Работа автосалонов - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Дилеры в России пока не планируют повышать цены на поставленные по схеме параллельного импорта иномарки, несмотря на введенные 12 июня санкции против Московской биржи. Об этом сообщил портал Autonews.ru.
Корреспондент Autonews.ru утром 13 июня обзвонил несколько автосалонов, представившись взволнованным покупателем, где ему сказали, что пока менять цены не планируется, но стоимость машин из новых партий может оказаться выше.
"Но пока мы сильно не волнуемся. Все премиальные машины, которые мы привозим по параллельному импорту, идут из Китая. Платим мы за них местной валютой, то есть в юанях. Поэтому серьезных проблем не ожидаем", — заявил один из дилеров.
Журналист также узнал, что сейчас во многих автосалонах действуют летние скидки.
"На те машины, что уже стоят на складах, мы приняли решение пока цены не менять. Однако их количество ограниченно. Дальше определенно будет дороже", — сообщил дилер.
Вместе с тем, журналиста предупредили, что параллельный импорт является очень чувствительным к изменениям в экономике, поэтому уйти от подорожания не получится.
"Это затронет и нас, и наших коллег, поэтому лучше вносить предоплату и бронировать автомобили сейчас", — признал другой дилер.
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