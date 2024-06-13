https://1prime.ru/20240613/dilery-849130430.html

Дилеры обещали не повышать цены после санкций против Мосбиржи

Дилеры обещали не повышать цены после санкций против Мосбиржи - 13.06.2024, ПРАЙМ

Дилеры обещали не повышать цены после санкций против Мосбиржи

Дилеры в России пока не планируют повышать цены на поставленные по схеме параллельного импорта иномарки, несмотря на введенные 12 июня санкции против Московской | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:36+0300

2024-06-13T12:36+0300

2024-06-13T12:43+0300

экономика

авто

параллельный импорт

иномарки

https://cdnn.1prime.ru/img/83314/71/833147189_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8134705a4aeb432bb30c4c84740e7e41.jpg

МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Дилеры в России пока не планируют повышать цены на поставленные по схеме параллельного импорта иномарки, несмотря на введенные 12 июня санкции против Московской биржи. Об этом сообщил портал Autonews.ru. Корреспондент Autonews.ru утром 13 июня обзвонил несколько автосалонов, представившись взволнованным покупателем, где ему сказали, что пока менять цены не планируется, но стоимость машин из новых партий может оказаться выше."Но пока мы сильно не волнуемся. Все премиальные машины, которые мы привозим по параллельному импорту, идут из Китая. Платим мы за них местной валютой, то есть в юанях. Поэтому серьезных проблем не ожидаем", — заявил один из дилеров. Журналист также узнал, что сейчас во многих автосалонах действуют летние скидки. "На те машины, что уже стоят на складах, мы приняли решение пока цены не менять. Однако их количество ограниченно. Дальше определенно будет дороже", — сообщил дилер.Вместе с тем, журналиста предупредили, что параллельный импорт является очень чувствительным к изменениям в экономике, поэтому уйти от подорожания не получится. "Это затронет и нас, и наших коллег, поэтому лучше вносить предоплату и бронировать автомобили сейчас", — признал другой дилер.

https://1prime.ru/20240611/avto-849056547.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, параллельный импорт, иномарки