https://1prime.ru/20240613/fond-849151372.html

Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил Путин

Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил Путин - 13.06.2024, ПРАЙМ

Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил Путин

Фонд развития промышленности докапитализируют, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T18:31+0300

2024-06-13T18:31+0300

2024-06-13T18:31+0300

кабмин

фонд развития промышленности

вакцина

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849149760_0:138:3351:2023_1920x0_80_0_0_5830edc56e134afa92bbf24e9e46ac61.jpg

ДУБНА (Московская область), 13 июн — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности докапитализируют, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными."Мы поддерживаем этот Фонд (развития промышленности - ред.) и будем его докапитализировать", — отметил он.Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Ирина Исакова-Сивак указала на необходимость государственной поддержки, чтобы эффективно реализовывать высокотехнологичные программы, как технология создания вакцины.Российский лидер согласился с этим, сказав, что предложение обязательно возьмут на рассмотрение.

https://1prime.ru/20240613/ukaz-849150311.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фонд развития промышленности, вакцина, технологии