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Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил Путин
Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил Путин - 13.06.2024, ПРАЙМ
Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил Путин
Фонд развития промышленности докапитализируют, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T18:31+0300
2024-06-13T18:31+0300
2024-06-13T18:31+0300
кабмин
фонд развития промышленности
вакцина
технологии
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ДУБНА (Московская область), 13 июн — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности докапитализируют, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными."Мы поддерживаем этот Фонд (развития промышленности - ред.) и будем его докапитализировать", — отметил он.Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Ирина Исакова-Сивак указала на необходимость государственной поддержки, чтобы эффективно реализовывать высокотехнологичные программы, как технология создания вакцины.Российский лидер согласился с этим, сказав, что предложение обязательно возьмут на рассмотрение.
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фонд развития промышленности, вакцина, технологии
Кабмин, Фонд развития промышленности, вакцина, Технологии
Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил Путин
Путин сообщил, что фонд развития промышленности докапитализируют
ДУБНА (Московская область), 13 июн — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности докапитализируют, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
"Мы поддерживаем этот Фонд (развития промышленности - ред.) и будем его докапитализировать", — отметил он.
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Ирина Исакова-Сивак указала на необходимость государственной поддержки, чтобы эффективно реализовывать высокотехнологичные программы, как технология создания вакцины.
Российский лидер согласился с этим, сказав, что предложение обязательно возьмут на рассмотрение.
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