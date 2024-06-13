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США и Украина подписали соглашение по гарантиям безопасности - 13.06.2024, ПРАЙМ
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США и Украина подписали соглашение по гарантиям безопасности
США и Украина подписали соглашение по гарантиям безопасности - 13.06.2024, ПРАЙМ
США и Украина подписали соглашение по гарантиям безопасности
Вашингтон и Киев договорились о гарантиях безопасности, пишет агентство Reuters со ссылкой на текст документа. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T21:59+0300
2024-06-13T22:02+0300
политика
сша
украина
соглашение
гарантии безопасности
нато
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ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Вашингтон и Киев договорились о гарантиях безопасности, пишет агентство Reuters со ссылкой на текст документа.По данным издания, данное соглашение может стать "мостом" к членству Украины в НАТО.Подписи поставили президент США Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая.Уточняется, что документ не обязывает Белый дом применять силы ради защиты Украины и не содержит денежных обязательств для американской стороны. При этом договор включает положение о намерении администрации Байдена работать над "долгосрочным финансированием" на нужды Киева.Положение оговаривает, что Соединенные Штаты в течение следующих десяти лет продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.По информации телеканала CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом.Байден позже заявил, что США в рамках данного соглашения не станут отправлять свои войска на Украину, однако обязуются помочь ВСУ поставками оружия и боеприпасов.
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сша, украина, соглашение, гарантии безопасности, нато
Политика, США, УКРАИНА, соглашение, гарантии безопасности, НАТО
21:59 13.06.2024 (обновлено: 22:02 13.06.2024)
 
США и Украина подписали соглашение по гарантиям безопасности

Reuters: США и Украина договорились о безопасности для членства Киева в НАТО

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© fotolia.com / YuI
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ВАШИНГТОН, 13 июн – ПРАЙМ. Вашингтон и Киев договорились о гарантиях безопасности, пишет агентство Reuters со ссылкой на текст документа.
По данным издания, данное соглашение может стать "мостом" к членству Украины в НАТО.
Подписи поставили президент США Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая.
Уточняется, что документ не обязывает Белый дом применять силы ради защиты Украины и не содержит денежных обязательств для американской стороны. При этом договор включает положение о намерении администрации Байдена работать над "долгосрочным финансированием" на нужды Киева.
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Положение оговаривает, что Соединенные Штаты в течение следующих десяти лет продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
По информации телеканала CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом.
Байден позже заявил, что США в рамках данного соглашения не станут отправлять свои войска на Украину, однако обязуются помочь ВСУ поставками оружия и боеприпасов.
 
ПолитикаСШАУКРАИНАсоглашениегарантии безопасностиНАТО
 
 
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