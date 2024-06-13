https://1prime.ru/20240613/haima-849130569.html
"Реклама вводит в заблуждение". Эксперты оценили новый минивэн Haima 7X
"Реклама вводит в заблуждение". Эксперты оценили новый минивэн Haima 7X - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Реклама вводит в заблуждение". Эксперты оценили новый минивэн Haima 7X
Недавно появившийся на российском рынке китайский минивэн Haima 7X привлек внимание экспертов портала Сarsweek.ru, которые, в том числе, обнаружили, что реклама | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:38+0300
2024-06-13T12:38+0300
2024-06-13T12:46+0300
экспертное мнение
авто
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Недавно появившийся на российском рынке китайский минивэн Haima 7X привлек внимание экспертов портала Сarsweek.ru, которые, в том числе, обнаружили, что реклама этого автомобиля может ввести в заблуждение покупателей.Отмечается, что Haima 7X рекламируется как семиместный автомобиль, однако недостаток пространства, по экспертному мнению, делает этот минивэн, по сути, шестиместным. При этом специалистов не впечатлили, в частности, время разгона от 0 до 100 км/ч, которое составляет 12 секунд, и максимальная скорость 165 км/ч, тогда как у ряда других моделей того же класса время разгона не превышает 9,6 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.Есть претензии и к климат-контролю, который в рекламных материалах указан как двухзонный. "На деле все обстоит иначе", - предупреждают эксперты.Суть претензий сводится к тому, что в автомобиле установлен единый регулятор температуры для всего салона, но пассажиры на задних сидениях могут регулировать лишь скорость вентилятора, но не температуру воздуха.В то же время "под топор" критиков попали рекламные картинки, на которых сидения минивэна складываются в ровную кровать. "Вводят в заблуждение: заметный зазор и разница в высоте делают сидение непрактичным без дополнительного матраса", - утверждается в публикации.Наконец, цена, которой тоже не очень довольны эксперты. Причина в следующем. Минивэн продается через ограниченную сеть из 11 дилеров, а его цена составляет 3,6-3,85 млн рублей, причем в статье подчеркивается, что российский сайт не содержит четких данных о гарантии. В этой связи специалисты обращают внимание на минивэн Geely Okavango, который предлагает лучшие характеристики, реальную семиместную конфигурацию и более широкую сеть дилерской поддержки при цене 3,45-3,6 млн рублей.
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экспертное мнение, авто
"Реклама вводит в заблуждение". Эксперты оценили новый минивэн Haima 7X
Сarsweek.ru: реклама минивэна Haima 7X может ввести в заблуждение покупателей
МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ.
Недавно появившийся на российском рынке китайский минивэн Haima 7X привлек внимание экспертов портала Сarsweek.ru
, которые, в том числе, обнаружили, что реклама этого автомобиля может ввести в заблуждение покупателей.
Отмечается, что Haima 7X рекламируется как семиместный автомобиль, однако недостаток пространства, по экспертному мнению, делает этот минивэн, по сути, шестиместным. При этом специалистов не впечатлили, в частности, время разгона от 0 до 100 км/ч, которое составляет 12 секунд, и максимальная скорость 165 км/ч, тогда как у ряда других моделей того же класса время разгона не превышает 9,6 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.
Есть претензии и к климат-контролю, который в рекламных материалах указан как двухзонный. "На деле все обстоит иначе", - предупреждают эксперты.
Суть претензий сводится к тому, что в автомобиле установлен единый регулятор температуры для всего салона, но пассажиры на задних сидениях могут регулировать лишь скорость вентилятора, но не температуру воздуха.
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В то же время "под топор" критиков попали рекламные картинки, на которых сидения минивэна складываются в ровную кровать. "Вводят в заблуждение: заметный зазор и разница в высоте делают сидение непрактичным без дополнительного матраса", - утверждается в публикации.
Наконец, цена, которой тоже не очень довольны эксперты. Причина в следующем. Минивэн продается через ограниченную сеть из 11 дилеров, а его цена составляет 3,6-3,85 млн рублей, причем в статье подчеркивается, что российский сайт не содержит четких данных о гарантии. В этой связи специалисты обращают внимание на минивэн Geely Okavango, который предлагает лучшие характеристики, реальную семиместную конфигурацию и более широкую сеть дилерской поддержки при цене 3,45-3,6 млн рублей.