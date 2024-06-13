https://1prime.ru/20240613/kamaz-849123930.html

Назван лучший коммерческий автомобиль в 2024 году

Назван лучший коммерческий автомобиль в 2024 году - 13.06.2024, ПРАЙМ

Назван лучший коммерческий автомобиль в 2024 году

Автомобиль КАМАЗ Компас 5 победил в конкурсе "Лучший коммерческий автомобиль года в России-2024" в номинации "Фургон / Малотоннажник года", пишет портал... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:17+0300

2024-06-13T11:17+0300

2024-06-13T11:55+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849123639_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0dc4b8660f4241913f26048505dec61e.jpg

МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Автомобиль КАМАЗ Компас 5 победил в конкурсе "Лучший коммерческий автомобиль года в России-2024" в номинации "Фургон / Малотоннажник года", пишет портал 32cars.ru.Отмечается, что главными критериями отбора победителя были эффективность перевозок, новизна технических решений, эксплуатационные расходы, объем продаж, финансовые условия покупки и доступность сервисного обслуживания.Так, КАМАЗ Компас 5. Этот грузовик подходит для логистических, экспедиторских, торговых, строительных и сельскохозяйственных компаний. Он имеет небольшую массу и не требует специальной водительской категории. Грузовик оснащен 4-цилиндровым турбодизельным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. КАМАЗ "Компас" является бескапотным грузовиком развозного класса, подходящим для работы в городе, пригороде и междугородних перевозок, говорится в материале.Он обладает хорошими техническими характеристиками, маневренностью и экономичностью. Кроме того, на его шасси можно установить различные специальные надстройки, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240606/avtozavod-848907151.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто