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Назван лучший коммерческий автомобиль в 2024 году - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Назван лучший коммерческий автомобиль в 2024 году
Назван лучший коммерческий автомобиль в 2024 году - 13.06.2024, ПРАЙМ
Назван лучший коммерческий автомобиль в 2024 году
Автомобиль КАМАЗ Компас 5 победил в конкурсе "Лучший коммерческий автомобиль года в России-2024" в номинации "Фургон / Малотоннажник года", пишет портал... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:17+0300
2024-06-13T11:55+0300
россия
авто
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Автомобиль КАМАЗ Компас 5 победил в конкурсе "Лучший коммерческий автомобиль года в России-2024" в номинации "Фургон / Малотоннажник года", пишет портал 32cars.ru.Отмечается, что главными критериями отбора победителя были эффективность перевозок, новизна технических решений, эксплуатационные расходы, объем продаж, финансовые условия покупки и доступность сервисного обслуживания.Так, КАМАЗ Компас 5. Этот грузовик подходит для логистических, экспедиторских, торговых, строительных и сельскохозяйственных компаний. Он имеет небольшую массу и не требует специальной водительской категории. Грузовик оснащен 4-цилиндровым турбодизельным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. КАМАЗ "Компас" является бескапотным грузовиком развозного класса, подходящим для работы в городе, пригороде и междугородних перевозок, говорится в материале.Он обладает хорошими техническими характеристиками, маневренностью и экономичностью. Кроме того, на его шасси можно установить различные специальные надстройки, заключили в издании.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:17 13.06.2024 (обновлено: 11:55 13.06.2024)
 
Назван лучший коммерческий автомобиль в 2024 году

32cars.ru: КАМАЗ Компас 5 стал лучшим коммерческим автомобилем в 2024 году

© Фото : Telegram/Компания "Тракс Восток Рус"КАМАЗ Компас
КАМАЗ Компас - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : Telegram/Компания "Тракс Восток Рус"
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Автомобиль КАМАЗ Компас 5 победил в конкурсе "Лучший коммерческий автомобиль года в России-2024" в номинации "Фургон / Малотоннажник года", пишет портал 32cars.ru.
Отмечается, что главными критериями отбора победителя были эффективность перевозок, новизна технических решений, эксплуатационные расходы, объем продаж, финансовые условия покупки и доступность сервисного обслуживания.
Так, КАМАЗ Компас 5. Этот грузовик подходит для логистических, экспедиторских, торговых, строительных и сельскохозяйственных компаний. Он имеет небольшую массу и не требует специальной водительской категории. Грузовик оснащен 4-цилиндровым турбодизельным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. КАМАЗ "Компас" является бескапотным грузовиком развозного класса, подходящим для работы в городе, пригороде и междугородних перевозок, говорится в материале.
Он обладает хорошими техническими характеристиками, маневренностью и экономичностью. Кроме того, на его шасси можно установить различные специальные надстройки, заключили в издании.
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