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В киргизских банках возникли проблемы с операциями с рублем

В киргизских банках возникли проблемы с операциями с рублем - 13.06.2024, ПРАЙМ

В киргизских банках возникли проблемы с операциями с рублем

Проблемы с операциями с российским рублем возникли в ряде банков Киргизии после введенных накануне антироссийских санкций, сообщили в техподдержке финансовых... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T17:03+0300

2024-06-13T17:03+0300

2024-06-13T17:03+0300

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БИШКЕК, 13 июн - ПРАЙМ. Проблемы с операциями с российским рублем возникли в ряде банков Киргизии после введенных накануне антироссийских санкций, сообщили в техподдержке финансовых институтов. "В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации)", - сообщили в одном из крупнейших банков страны МБанке. Там заверили, что при этом все денежные средства клиентов на рублевых счетах находятся в полной сохранности. Клиенты банка могут снять денежные средства в филиалах банка, ограничений на снятие российских рублей в кассах нет. "К тому же, для клиентов банка открыта возможность передачи электронных сообщений по финансовым операциям в рублях на российские карты", - уточнили в банке. В техподдержке еще одного крупного киргизского Демирбанка сообщили, что операции с рублями продолжают осуществлять, однако только при личном присутствии клиента в филиалах финансового учреждения. В банке "Компаньон" сообщили, что на данный момент по техническим причинам недоступны отправка и получение переводов в рублях в приложении "Компаньон" и по системе "Юнистрим". В Киргизско-Швейцарском банке заявили, что у них временно недоступны все операции по системам денежных переводов. "РСК банк" сообщил, что у этого финансового учреждения временно недоступны системы отправки и получения переводов, Astrasend, "Юнистрим", Contact, "Золотая Корона" и "Сбербанк Онлайн". С аналогичным сообщением выступил "Керемет банк". Еще ряд финансовых институтов сообщили, что в системах возможны сбои, и рекомендовали пока отказаться от конвертации рублей или денежных переводов в российской валюте. При этом, в техподдержках банков KICB, "Халык банк", "Банк Азии" и нескольких других ответили, что никаких проблем с операциями с российским рублем нет и они осуществляются в обычном режиме. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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киргизия, банки, рубль