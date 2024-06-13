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Китай может подать иск в ВТО из-за тарифов ЕС на электрокары
Китай может подать иск в ВТО из-за тарифов ЕС на электрокары - 13.06.2024, ПРАЙМ
Китай может подать иск в ВТО из-за тарифов ЕС на электрокары
Китай оставляет за собой право подать иск во Всемирную торговую организацию в случае введения ЕС импортных пошлин на китайские электромобили, заявил в четверг... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:31+0300
2024-06-13T12:31+0300
2024-06-13T12:31+0300
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ПЕКИН, 13 июн - ПРАЙМ. Китай оставляет за собой право подать иск во Всемирную торговую организацию в случае введения ЕС импортных пошлин на китайские электромобили, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун. Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил накануне вице-президент комиссии Маргаритис Схинас. "Китай оставляет за собой право подать иск в ВТО и примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - сказал Хэ Ядун. Хэ Ядун также призвал ЕС "немедленно исправить ошибочную практику". Ранее в Минкоммерции КНР заявили, что действия ЕС не только наносят ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, но также подрывают и деформируют глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, в том числе внутри ЕС. В заявлении ведомства отмечалось, что действия ЕС повлияют на атмосферу двустороннего экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ЕС, а также нанесут ущерб интересам самих потребителей внутри Евросоюза.
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авто, китай, тарифы, ес, вто, электромобили
Авто, КИТАЙ, Тарифы, ЕС, ВТО, электромобили
Китай может подать иск в ВТО из-за тарифов ЕС на электрокары
Минкоммерции КНР оставило за собой право подать иск в ВТО из-за тарифов ЕС на электрокары
ПЕКИН, 13 июн - ПРАЙМ. Китай оставляет за собой право подать иск во Всемирную торговую организацию в случае введения ЕС импортных пошлин на китайские электромобили, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун.
Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил накануне вице-президент комиссии Маргаритис Схинас.
"Китай оставляет за собой право подать иск в ВТО и примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - сказал Хэ Ядун.
Хэ Ядун также призвал ЕС "немедленно исправить ошибочную практику".
Ранее в Минкоммерции КНР заявили, что действия ЕС не только наносят ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, но также подрывают и деформируют глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, в том числе внутри ЕС.
В заявлении ведомства отмечалось, что действия ЕС повлияют на атмосферу двустороннего экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ЕС, а также нанесут ущерб интересам самих потребителей внутри Евросоюза.
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