https://1prime.ru/20240613/konflikt-849130649.html

Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине

Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ

Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине

Конфликт на Украине может перерасти в столкновение в Европе. Такое мнение в статье для издания Weapons and Strategy выразил бывший помощник заместителя министра | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:37+0300

2024-06-13T12:37+0300

2024-06-13T12:44+0300

сша

украина

спецоперация на украине

европа

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может перерасти в столкновение в Европе. Такое мнение в статье для издания Weapons and Strategy выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен."Опасность того, что конфликт на Украине перерастет в общеевропейский, растет. Риск конфликта в Европе еще никогда не был таким высоким", — отметил он.По мнению Брайена, наибольшую опасность представляет непродуманная стратегия стран Североатлантического альянса. Очевидно, что украинские силы потерпят неизбежное поражение, поэтому НАТО начинает применять все более агрессивную политику в отношении России, заметил он.Ко всему прочему, такие действия отрицательно влияют на обороноспособность НАТО, которая, по его мнению, и так крайне слаба.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на европейском континенте достаточно напряженная из-за недружественных действий со стороны европейских столиц и США.

https://1prime.ru/20240607/ukraina-848986587.html

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сша, украина, европа