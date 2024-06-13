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Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
Конфликт на Украине может перерасти в столкновение в Европе. Такое мнение в статье для издания Weapons and Strategy выразил бывший помощник заместителя министра | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:37+0300
2024-06-13T12:37+0300
2024-06-13T12:44+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может перерасти в столкновение в Европе. Такое мнение в статье для издания Weapons and Strategy выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен."Опасность того, что конфликт на Украине перерастет в общеевропейский, растет. Риск конфликта в Европе еще никогда не был таким высоким", — отметил он.По мнению Брайена, наибольшую опасность представляет непродуманная стратегия стран Североатлантического альянса. Очевидно, что украинские силы потерпят неизбежное поражение, поэтому НАТО начинает применять все более агрессивную политику в отношении России, заметил он.Ко всему прочему, такие действия отрицательно влияют на обороноспособность НАТО, которая, по его мнению, и так крайне слаба.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на европейском континенте достаточно напряженная из-за недружественных действий со стороны европейских столиц и США.
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сша, украина, европа
США, УКРАИНА, Спецоперация на Украине, ЕВРОПА
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: конфликт на Украине перерастет в столкновение в Европе
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
Конфликт на Украине может перерасти в столкновение в Европе. Такое мнение в статье для издания Weapons and Strategy
выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
"Опасность того, что конфликт на Украине перерастет в общеевропейский, растет. Риск конфликта в Европе еще никогда не был таким высоким", — отметил он.
По мнению Брайена, наибольшую опасность представляет непродуманная стратегия стран Североатлантического альянса. Очевидно, что украинские силы потерпят неизбежное поражение, поэтому НАТО начинает применять все более агрессивную политику в отношении России, заметил он.
Ко всему прочему, такие действия отрицательно влияют на обороноспособность НАТО, которая, по его мнению, и так крайне слаба.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на европейском континенте достаточно напряженная из-за недружественных действий со стороны европейских столиц и США.
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