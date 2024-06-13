Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240613/konflikt-849130649.html
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине
Конфликт на Украине может перерасти в столкновение в Европе. Такое мнение в статье для издания Weapons and Strategy выразил бывший помощник заместителя министра | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:37+0300
2024-06-13T12:44+0300
сша
украина
спецоперация на украине
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может перерасти в столкновение в Европе. Такое мнение в статье для издания Weapons and Strategy выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен."Опасность того, что конфликт на Украине перерастет в общеевропейский, растет. Риск конфликта в Европе еще никогда не был таким высоким", — отметил он.По мнению Брайена, наибольшую опасность представляет непродуманная стратегия стран Североатлантического альянса. Очевидно, что украинские силы потерпят неизбежное поражение, поэтому НАТО начинает применять все более агрессивную политику в отношении России, заметил он.Ко всему прочему, такие действия отрицательно влияют на обороноспособность НАТО, которая, по его мнению, и так крайне слаба.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на европейском континенте достаточно напряженная из-за недружественных действий со стороны европейских столиц и США.
https://1prime.ru/20240607/ukraina-848986587.html
сша
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, европа
США, УКРАИНА, Спецоперация на Украине, ЕВРОПА
12:37 13.06.2024 (обновлено: 12:44 13.06.2024)
 
Риск высок. В США раскрыли, к чему приведет стратегия НАТО по Украине

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: конфликт на Украине перерастет в столкновение в Европе

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может перерасти в столкновение в Европе. Такое мнение в статье для издания Weapons and Strategy выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
"Опасность того, что конфликт на Украине перерастет в общеевропейский, растет. Риск конфликта в Европе еще никогда не был таким высоким", — отметил он.
По мнению Брайена, наибольшую опасность представляет непродуманная стратегия стран Североатлантического альянса. Очевидно, что украинские силы потерпят неизбежное поражение, поэтому НАТО начинает применять все более агрессивную политику в отношении России, заметил он.
Ко всему прочему, такие действия отрицательно влияют на обороноспособность НАТО, которая, по его мнению, и так крайне слаба.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на европейском континенте достаточно напряженная из-за недружественных действий со стороны европейских столиц и США.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе
7 июня, 18:57
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала