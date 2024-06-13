https://1prime.ru/20240613/kontrnastup-849131436.html
Это провал: в России оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Это провал: в России оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области - 13.06.2024, ПРАЙМ
Это провал: в России оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Попытка ВСУ провести контрнаступление в Харьковской области потерпела провал, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:58+0300
2024-06-13T12:58+0300
2024-06-13T13:00+0300
всу
харьковская область
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Попытка ВСУ провести контрнаступление в Харьковской области потерпела провал, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Эксперт полагает, что Киев такой попыткой преследовала своей целью создать на запланированном на 15-16 июня саммите по Украине в Швейцарии впечатление, что ВСУ не только отступают, но и продвигаются вперед.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМарков пояснил, что именно поэтому ВСУ пытались наступать в Волчанске и Липцах. "Но сейчас поступили данные, что ночью армия России взяла в Волчанске важный укрепрайон Агрегатный завод", — сообщил эксперт и добавил, что Вооруженные силы РФ возобновили успешное наступление. Также он отметил, что теперь российская армия из села Липцы может дотянуться артиллерией до военных объектов в Харькове."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
https://1prime.ru/20240612/reshenie-849104630.html
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, харьковская область
ВСУ, Харьковская область, Спецоперация на Украине
Это провал: в России оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Политолог Марков: контрнаступление ВСУ в Харьковской области провалилось
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ.
Попытка ВСУ провести контрнаступление в Харьковской области потерпела провал, сообщил в своем Telegram-канале
политолог Сергей Марков.
Эксперт полагает, что Киев такой попыткой преследовала своей целью создать на запланированном на 15-16 июня саммите по Украине в Швейцарии впечатление, что ВСУ не только отступают, но и продвигаются вперед.
Марков пояснил, что именно поэтому ВСУ пытались наступать в Волчанске и Липцах.
"Но сейчас поступили данные, что ночью армия России взяла в Волчанске важный укрепрайон Агрегатный завод", — сообщил эксперт и добавил, что Вооруженные силы РФ возобновили успешное наступление.
Также он отметил, что теперь российская армия из села Липцы может дотянуться артиллерией до военных объектов в Харькове.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
"По неизвестной причине". В Германии удивились странному решению ВСУ