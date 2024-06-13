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Это провал: в России оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Это провал: в России оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Это провал: в России оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области - 13.06.2024, ПРАЙМ
Это провал: в России оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Попытка ВСУ провести контрнаступление в Харьковской области потерпела провал, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T12:58+0300
2024-06-13T13:00+0300
всу
харьковская область
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Попытка ВСУ провести контрнаступление в Харьковской области потерпела провал, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Эксперт полагает, что Киев такой попыткой преследовала своей целью создать на запланированном на 15-16 июня саммите по Украине в Швейцарии впечатление, что ВСУ не только отступают, но и продвигаются вперед.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМарков пояснил, что именно поэтому ВСУ пытались наступать в Волчанске и Липцах. "Но сейчас поступили данные, что ночью армия России взяла в Волчанске важный укрепрайон Агрегатный завод", — сообщил эксперт и добавил, что Вооруженные силы РФ возобновили успешное наступление. Также он отметил, что теперь российская армия из села Липцы может дотянуться артиллерией до военных объектов в Харькове."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
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всу, харьковская область
ВСУ, Харьковская область, Спецоперация на Украине
12:58 13.06.2024 (обновлено: 13:00 13.06.2024)
 
Это провал: в России оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Политолог Марков: контрнаступление ВСУ в Харьковской области провалилось

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Попытка ВСУ провести контрнаступление в Харьковской области потерпела провал, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.
Эксперт полагает, что Киев такой попыткой преследовала своей целью создать на запланированном на 15-16 июня саммите по Украине в Швейцарии впечатление, что ВСУ не только отступают, но и продвигаются вперед.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Марков пояснил, что именно поэтому ВСУ пытались наступать в Волчанске и Липцах.
"Но сейчас поступили данные, что ночью армия России взяла в Волчанске важный укрепрайон Агрегатный завод", — сообщил эксперт и добавил, что Вооруженные силы РФ возобновили успешное наступление.
Также он отметил, что теперь российская армия из села Липцы может дотянуться артиллерией до военных объектов в Харькове.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
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