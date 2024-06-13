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ЕС может предоставить половину из $50 млрд кредита для Киева

ЕС может предоставить половину из $50 млрд кредита для Киева - 13.06.2024, ПРАЙМ

ЕС может предоставить половину из $50 млрд кредита для Киева

Евросоюз может предоставить около половины из $50 млрд кредита для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, но сумма еще не согласована,... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T20:27+0300

2024-06-13T20:27+0300

2024-06-13T20:33+0300

политика

ес

кредит

замороженные российские активы

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Евросоюз может предоставить около половины из $50 млрд кредита для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, но сумма еще не согласована, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского чиновника. "Европейский Союз может внести около половины кредитного пакета G7 в размере 50 миллиардов долларов, подкрепленного доходами от замороженных российских активов, заявил в четверг высокопоставленный представитель ЕС", - пишет агентство Чиновник уточнил, что окончательные цифры еще не согласованы. Ранее в четверг агентство сообщало, что США сами согласились предоставить до 50 миллиардов долларов, но эта сумма может значительно снизиться, по мере того, как другие страны тоже объявят о своем участии. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, кредит, замороженные российские активы, финансовая помощь для украины