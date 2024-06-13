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ЕС может предоставить половину из $50 млрд кредита для Киева
ЕС может предоставить половину из $50 млрд кредита для Киева - 13.06.2024, ПРАЙМ
ЕС может предоставить половину из $50 млрд кредита для Киева
Евросоюз может предоставить около половины из $50 млрд кредита для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, но сумма еще не согласована,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T20:27+0300
2024-06-13T20:27+0300
2024-06-13T20:33+0300
политика
ес
кредит
замороженные российские активы
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Евросоюз может предоставить около половины из $50 млрд кредита для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, но сумма еще не согласована, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского чиновника. "Европейский Союз может внести около половины кредитного пакета G7 в размере 50 миллиардов долларов, подкрепленного доходами от замороженных российских активов, заявил в четверг высокопоставленный представитель ЕС", - пишет агентство Чиновник уточнил, что окончательные цифры еще не согласованы. Ранее в четверг агентство сообщало, что США сами согласились предоставить до 50 миллиардов долларов, но эта сумма может значительно снизиться, по мере того, как другие страны тоже объявят о своем участии. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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ес, кредит, замороженные российские активы, финансовая помощь для украины
Политика, ЕС, кредит, замороженные российские активы, финансовая помощь для Украины
ЕС может предоставить половину из $50 млрд кредита для Киева
Reuters: ЕС может организовать около половины из $50 млрд кредита для Украины
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Евросоюз может предоставить около половины из $50 млрд кредита для Украины, включающего средства от замороженных активов РФ, но сумма еще не согласована, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского чиновника.
"Европейский Союз может внести около половины кредитного пакета G7 в размере 50 миллиардов долларов, подкрепленного доходами от замороженных российских активов, заявил в четверг высокопоставленный представитель ЕС", - пишет агентство
Чиновник уточнил, что окончательные цифры еще не согласованы.
Ранее в четверг агентство сообщало, что США сами согласились предоставить до 50 миллиардов долларов, но эта сумма может значительно снизиться, по мере того, как другие страны тоже объявят о своем участии.
ЕС обратился к Баку по вопросу транзита газа через Украину, пишут СМИ
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.