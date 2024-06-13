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В ВТБ предложили, как стимулировать развитие лизинга машин - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ предложили, как стимулировать развитие лизинга машин
В ВТБ предложили, как стимулировать развитие лизинга машин - 13.06.2024, ПРАЙМ
В ВТБ предложили, как стимулировать развитие лизинга машин
Включение в льготный лизинг легковых автомобилей для их дальнейшего использования в такси станет дополнительным стимулом для развития данного сектора лизинга,... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T19:55+0300
2024-06-13T19:55+0300
экономика
лизинг
втб
авто
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Включение в льготный лизинг легковых автомобилей для их дальнейшего использования в такси станет дополнительным стимулом для развития данного сектора лизинга, рассказал РИА Новости гендиректор "ВТБ Лизинга" Антон Мусатов. "Рынок позитивно отреагировал на решение Минпромторга России по возврату в льготный лизинг легковых автомобилей для их дальнейшего использования в такси… Кроме того, включение такси в программу Минпромторга станет дополнительным стимулом для развития лизинга авто и повысит интерес к продукту наряду с другими драйверами сегмента, в числе которых развитие внутреннего туризма и развитие такси в регионах", - отметил он. Мусатов добавил, что скидка в 10% (до 500 тысяч рублей) на наиболее популярные модели Lada и локализованный Haval Jolion позволит таксопаркам обновить парк техники на льготных условиях. Таким образом, издержки на поддержание в рабочем состоянии имеющихся устаревших автомобилей снизятся. "Для ВТБ Лизинг финансирование таксопарков является одним из ключевых направлений деятельности. Мы отмечаем существенное увеличение спроса в сегменте и фиксируем рост лизинговых продаж", - заключил Мусатов. Пресс-служба Минпромторга РФ ранее сообщила РИА Новости, что ведомство включило в программу льготного лизинга легковые автомобили для такси. Ранее с просьбой включить легковушки для такси в эту программу обращался к властям президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Тогда же в компании отмечали, что 25 тысяч автомобилей Lada предварительно хотят приобрести таксопарки в текущем году.
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лизинг, втб, авто
Экономика, лизинг, ВТБ, Авто
19:55 13.06.2024
 
В ВТБ предложили, как стимулировать развитие лизинга машин

ВТБ: включение такси в программу Минпромторга стимулирует развитие лизинга авто

© РИА Новости . Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией
Автомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Ольга Смольская
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Включение в льготный лизинг легковых автомобилей для их дальнейшего использования в такси станет дополнительным стимулом для развития данного сектора лизинга, рассказал РИА Новости гендиректор "ВТБ Лизинга" Антон Мусатов.
"Рынок позитивно отреагировал на решение Минпромторга России по возврату в льготный лизинг легковых автомобилей для их дальнейшего использования в такси… Кроме того, включение такси в программу Минпромторга станет дополнительным стимулом для развития лизинга авто и повысит интерес к продукту наряду с другими драйверами сегмента, в числе которых развитие внутреннего туризма и развитие такси в регионах", - отметил он.
Мусатов добавил, что скидка в 10% (до 500 тысяч рублей) на наиболее популярные модели Lada и локализованный Haval Jolion позволит таксопаркам обновить парк техники на льготных условиях. Таким образом, издержки на поддержание в рабочем состоянии имеющихся устаревших автомобилей снизятся.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
ВТБ оценил интерес клиентов к валютно-обменным операциям
13:49
"Для ВТБ Лизинг финансирование таксопарков является одним из ключевых направлений деятельности. Мы отмечаем существенное увеличение спроса в сегменте и фиксируем рост лизинговых продаж", - заключил Мусатов.
Пресс-служба Минпромторга РФ ранее сообщила РИА Новости, что ведомство включило в программу льготного лизинга легковые автомобили для такси.
Ранее с просьбой включить легковушки для такси в эту программу обращался к властям президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Тогда же в компании отмечали, что 25 тысяч автомобилей Lada предварительно хотят приобрести таксопарки в текущем году.
 
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