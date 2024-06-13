https://1prime.ru/20240613/lovushka-849144055.html

"Бросили в ловушку". В США сделали заявление о ситуации под Харьковом

"Бросили в ловушку". В США сделали заявление о ситуации под Харьковом - 13.06.2024, ПРАЙМ

"Бросили в ловушку". В США сделали заявление о ситуации под Харьковом

Украинские войска угодили в ловушку в Харьковской области, которая заставила их терять резервы и вооружения. Такое мнение выразил бывший американский разведчик... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:23+0300

2024-06-13T16:23+0300

2024-06-13T16:36+0300

спецоперация на украине

украина

всу

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Украинские войска угодили в ловушку в Харьковской области, которая заставила их терять резервы и вооружения. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.По его словам, "Россия совсем недавно бросила украинцев в гигантскую ловушку", так как начала наступление под Харьковом и вынудила Киев отправить туда все резервы. "Теперь ВСУ пытаются проводить контратаки, в которых теряют резервистов", — добавил он.По словам эксперта, ВСУ уже сталкивались с аналогичной ситуацией в Артемовске и в Авдеевке, когда самые боеспособные группировки ВСУ принимали бой и терпели разгромное поражение.

https://1prime.ru/20240613/kontrnastup-849131436.html

украина

харьковская область

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украина, всу, харьковская область