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"Отомстить": на Украине начали бояться собственной армии

"Отомстить": на Украине начали бояться собственной армии - 13.06.2024, ПРАЙМ

"Отомстить": на Украине начали бояться собственной армии

Граждане, которых насильственно мобилизуют в Вооруженные силы Украины, сделают все, чтобы "внутренне отомстить" государству. Они будут сдаваться в плен или... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T08:31+0300

2024-06-13T08:31+0300

2024-06-13T08:31+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

экспертное мнение

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Граждане, которых насильственно мобилизуют в Вооруженные силы Украины, сделают все, чтобы "внутренне отомстить" государству. Они будут сдаваться в плен или дезертировать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал украинский политолог Константин Бондаренко. Об этом пишет РИА Новости.Как считает политолог, на сегодняшний день мобилизация на Украине "не дает серьезных результатов", потому что проводится "методом запугивания граждан", а это, по его мнению, "формальный подход к формированию вооруженных сил".По утверждению Бондаренко, "насильственно мобилизованный боец – это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически, перейти на сторону врага или просто уйти".И никакие заградотряды и тому подобные меры, уверен политолог, не принесут результатов."Если человек не мотивирован, если человек насильственно призван, то он будет делать все на зло, фактически, будет делать все для того, чтобы где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил", – заключил Бондаренко.

https://1prime.ru/20240612/svo-849090182.html

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украина, мобилизация, экспертное мнение