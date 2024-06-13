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"Отомстить": на Украине начали бояться собственной армии - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Отомстить": на Украине начали бояться собственной армии
"Отомстить": на Украине начали бояться собственной армии - 13.06.2024, ПРАЙМ
"Отомстить": на Украине начали бояться собственной армии
Граждане, которых насильственно мобилизуют в Вооруженные силы Украины, сделают все, чтобы "внутренне отомстить" государству. Они будут сдаваться в плен или... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T08:31+0300
2024-06-13T08:31+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация
экспертное мнение
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Граждане, которых насильственно мобилизуют в Вооруженные силы Украины, сделают все, чтобы "внутренне отомстить" государству. Они будут сдаваться в плен или дезертировать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал украинский политолог Константин Бондаренко. Об этом пишет РИА Новости.Как считает политолог, на сегодняшний день мобилизация на Украине "не дает серьезных результатов", потому что проводится "методом запугивания граждан", а это, по его мнению, "формальный подход к формированию вооруженных сил".По утверждению Бондаренко, "насильственно мобилизованный боец – это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически, перейти на сторону врага или просто уйти".И никакие заградотряды и тому подобные меры, уверен политолог, не принесут результатов."Если человек не мотивирован, если человек насильственно призван, то он будет делать все на зло, фактически, будет делать все для того, чтобы где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил", – заключил Бондаренко.
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украина, мобилизация, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, экспертное мнение
08:31 13.06.2024
 
"Отомстить": на Украине начали бояться собственной армии

Бондаренко: мобилизованные против воли украинцы будут "внутренне мстить"

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Граждане, которых насильственно мобилизуют в Вооруженные силы Украины, сделают все, чтобы "внутренне отомстить" государству. Они будут сдаваться в плен или дезертировать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал украинский политолог Константин Бондаренко. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает политолог, на сегодняшний день мобилизация на Украине "не дает серьезных результатов", потому что проводится "методом запугивания граждан", а это, по его мнению, "формальный подход к формированию вооруженных сил".
По утверждению Бондаренко, "насильственно мобилизованный боец – это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически, перейти на сторону врага или просто уйти".
И никакие заградотряды и тому подобные меры, уверен политолог, не принесут результатов.
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"Если человек не мотивирован, если человек насильственно призван, то он будет делать все на зло, фактически, будет делать все для того, чтобы где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил", – заключил Бондаренко.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмобилизацияэкспертное мнение
 
 
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