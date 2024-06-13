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Вышли данные о налоговых платежах игорной зоны "Приморье" под Владивостоком - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Вышли данные о налоговых платежах игорной зоны "Приморье" под Владивостоком
Вышли данные о налоговых платежах игорной зоны "Приморье" под Владивостоком - 13.06.2024, ПРАЙМ
Вышли данные о налоговых платежах игорной зоны "Приморье" под Владивостоком
Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" под Владивостоком за первый квартал 2024 года принес в бюджеты почти 90 миллионов рублей налогов, сообщает... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T06:01+0300
2024-06-13T06:01+0300
налоги
приморье
курорт
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" под Владивостоком за первый квартал 2024 года принес в бюджеты почти 90 миллионов рублей налогов, сообщает правительство Приморья. "За первые четыре месяца года общий налог курорта на доход физических лиц составил 38 миллиона рублей. За организацию игорной деятельности соинвесторы курорта направили еще 40 миллионов рублей, что на 4% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что игорная зона приносит в бюджет Приморья почти полмиллиарда рублей ежегодно. Сейчас на территории работает два развлекательных комплекса, но власти ведут переговоры с новыми инвесторами. Срок реализации проекта ИРК "Приморье" рассчитан до 2028 года. План развития предусматривает строительство 12 отелей с казино. По итогам 2023 года бизнес игорной зоны принес в бюджеты всех уровней 425 миллионов рублей. Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Второй комплекс с казино построил резидент "Азов-Сити" - ЗАО "Шамбала", его открыли в середине октября 2020 года. По данным властей Приморья, за почти 10 лет с начала реализации проекта игорной зоны соинвесторы вложили в развитие туристического кластера свыше 20 миллиардов рублей и более чем на 2,5 миллиарда рублей пополнили бюджет Приморского края.
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приморье, курорт
Налоги, Приморье, курорт
06:01 13.06.2024
 
Вышли данные о налоговых платежах игорной зоны "Приморье" под Владивостоком

Игорная зона "Приморье" за первый квартал принесла 90 млн рублей налогов

© fotolia.com / apopsКазино
Казино - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© fotolia.com / apops
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" под Владивостоком за первый квартал 2024 года принес в бюджеты почти 90 миллионов рублей налогов, сообщает правительство Приморья.
"За первые четыре месяца года общий налог курорта на доход физических лиц составил 38 миллиона рублей. За организацию игорной деятельности соинвесторы курорта направили еще 40 миллионов рублей, что на 4% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что игорная зона приносит в бюджет Приморья почти полмиллиарда рублей ежегодно. Сейчас на территории работает два развлекательных комплекса, но власти ведут переговоры с новыми инвесторами.
Срок реализации проекта ИРК "Приморье" рассчитан до 2028 года. План развития предусматривает строительство 12 отелей с казино.
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По итогам 2023 года бизнес игорной зоны принес в бюджеты всех уровней 425 миллионов рублей.
Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Второй комплекс с казино построил резидент "Азов-Сити" - ЗАО "Шамбала", его открыли в середине октября 2020 года. По данным властей Приморья, за почти 10 лет с начала реализации проекта игорной зоны соинвесторы вложили в развитие туристического кластера свыше 20 миллиардов рублей и более чем на 2,5 миллиарда рублей пополнили бюджет Приморского края.
 
НалогиПриморьекурорт
 
 
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