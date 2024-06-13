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Правила регистрации автомобилей в ГИБДД снова изменят. Три новых пункта - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Правила регистрации автомобилей в ГИБДД снова изменят. Три новых пункта
Правила регистрации автомобилей в ГИБДД снова изменят. Три новых пункта - 13.06.2024, ПРАЙМ
Правила регистрации автомобилей в ГИБДД снова изменят. Три новых пункта
Правила регистрации автомобилей в Госавтоинспекции, а также снятия их с учета значительно изменят. Портал Autonews разобрал самые важные пункты законопроекта. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:39+0300
2024-06-13T11:39+0300
авто
гибдд
законопроект
осаго
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Правила регистрации автомобилей в Госавтоинспекции, а также снятия их с учета значительно изменят. Портал Autonews разобрал самые важные пункты законопроекта.Законопроект приняли в первом чтении осенью прошлого года. Второе было запланировано на май 2024-го, однако его перенесли на лето. Если инициативу одобрят, нововведения вступят в силу 1 марта 2025-го. Первое изменение - появится возможность быстро прекратить регистрацию автомобиля в ГИБДД, если его угонят. Второе - водителям дадут возможность оперативно прекратить регистрацию автомобиля при его продаже. Однако с условием: сделку нужно оформить на Госуслугах или лично у нотариуса. Еще одно запланированное изменение — возможность оформить машину на себя без обязательной покупки полиса ОСАГО.С января по март 2024 года в России продали 391 865 единиц новых автотранспортных средств всех возможных типов (+74% относительно аналогичного периода 2023 г. — 225 686 шт.). Такие данные следуют из статистики Минпромторга.
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авто, гибдд, законопроект, осаго
Авто, ГИБДД, законопроект, ОСАГО
11:39 13.06.2024
 
Правила регистрации автомобилей в ГИБДД снова изменят. Три новых пункта

Autonews: правила регистрации автомобилей в ГИБДД изменят, три особенности

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВыдача номеров в ГИБДД
Выдача номеров в ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Правила регистрации автомобилей в Госавтоинспекции, а также снятия их с учета значительно изменят. Портал Autonews разобрал самые важные пункты законопроекта.
Законопроект приняли в первом чтении осенью прошлого года. Второе было запланировано на май 2024-го, однако его перенесли на лето. Если инициативу одобрят, нововведения вступят в силу 1 марта 2025-го.
Первое изменение - появится возможность быстро прекратить регистрацию автомобиля в ГИБДД, если его угонят. Второе - водителям дадут возможность оперативно прекратить регистрацию автомобиля при его продаже. Однако с условием: сделку нужно оформить на Госуслугах или лично у нотариуса. Еще одно запланированное изменение — возможность оформить машину на себя без обязательной покупки полиса ОСАГО.
С января по март 2024 года в России продали 391 865 единиц новых автотранспортных средств всех возможных типов (+74% относительно аналогичного периода 2023 г. — 225 686 шт.). Такие данные следуют из статистики Минпромторга.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Очень дорого, но все равно покупают. Что творится с ценами на авторынке
1 июня, 04:30
 
АвтоГИБДДзаконопроектОСАГО
 
 
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