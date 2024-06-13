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Правила регистрации автомобилей в ГИБДД снова изменят. Три новых пункта
Правила регистрации автомобилей в ГИБДД снова изменят. Три новых пункта - 13.06.2024, ПРАЙМ
Правила регистрации автомобилей в ГИБДД снова изменят. Три новых пункта
Правила регистрации автомобилей в Госавтоинспекции, а также снятия их с учета значительно изменят. Портал Autonews разобрал самые важные пункты законопроекта. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:39+0300
2024-06-13T11:39+0300
2024-06-13T11:39+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Правила регистрации автомобилей в Госавтоинспекции, а также снятия их с учета значительно изменят. Портал Autonews разобрал самые важные пункты законопроекта.Законопроект приняли в первом чтении осенью прошлого года. Второе было запланировано на май 2024-го, однако его перенесли на лето. Если инициативу одобрят, нововведения вступят в силу 1 марта 2025-го. Первое изменение - появится возможность быстро прекратить регистрацию автомобиля в ГИБДД, если его угонят. Второе - водителям дадут возможность оперативно прекратить регистрацию автомобиля при его продаже. Однако с условием: сделку нужно оформить на Госуслугах или лично у нотариуса. Еще одно запланированное изменение — возможность оформить машину на себя без обязательной покупки полиса ОСАГО.С января по март 2024 года в России продали 391 865 единиц новых автотранспортных средств всех возможных типов (+74% относительно аналогичного периода 2023 г. — 225 686 шт.). Такие данные следуют из статистики Минпромторга.
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авто, гибдд, законопроект, осаго
Авто, ГИБДД, законопроект, ОСАГО
Правила регистрации автомобилей в ГИБДД снова изменят. Три новых пункта
Autonews: правила регистрации автомобилей в ГИБДД изменят, три особенности
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ.
Правила регистрации автомобилей в Госавтоинспекции, а также снятия их с учета значительно изменят. Портал Autonews
разобрал самые важные пункты законопроекта.
Законопроект приняли в первом чтении осенью прошлого года. Второе было запланировано на май 2024-го, однако его перенесли на лето. Если инициативу одобрят, нововведения вступят в силу 1 марта 2025-го.
Первое изменение - появится возможность быстро прекратить регистрацию автомобиля в ГИБДД, если его угонят. Второе - водителям дадут возможность оперативно прекратить регистрацию автомобиля при его продаже. Однако с условием: сделку нужно оформить на Госуслугах или лично у нотариуса. Еще одно запланированное изменение — возможность оформить машину на себя без обязательной покупки полиса ОСАГО.
С января по март 2024 года в России продали 391 865 единиц новых автотранспортных средств всех возможных типов (+74% относительно аналогичного периода 2023 г. — 225 686 шт.). Такие данные следуют из статистики Минпромторга.
Очень дорого, но все равно покупают. Что творится с ценами на авторынке