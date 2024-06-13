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В России выросло потребление рыбопродукции, сообщило Роскачество

В России выросло потребление рыбопродукции, сообщило Роскачество - 13.06.2024, ПРАЙМ

В России выросло потребление рыбопродукции, сообщило Роскачество

Тренд на снижение потребления рыбы в России был переломлен впервые за 5 лет - спрос на эту продукцию в первом квартале текущего года вырос, положительная... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T09:36+0300

2024-06-13T09:36+0300

2024-06-13T09:37+0300

россия

роскачество

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Тренд на снижение потребления рыбы в России был переломлен впервые за 5 лет - спрос на эту продукцию в первом квартале текущего года вырос, положительная динамика ожидается и по году в целом, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "За последние практически пять лет потребление рыбопродукции в стране сокращалось - на четверть. В том числе это было связано с тем, что молодежь не хочет готовить сама. Но мы с большой радостью можем сказать, что в первом квартале 2024 года уровень потребления рыбы в России впервые за продолжительное время вырос", - сообщил он. Протасов предположил, что это связано как с улучшением правил продажи данной продукции, так и с улучшением ее качества. "Мы верим в это, отрицательный тренд переломлен", - добавил он, отвечая на вопрос, продолжит ли расти потребление рыбы в России и дальше. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 13 июня в 10.00 мск.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскачество