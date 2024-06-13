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В России выросло потребление рыбопродукции, сообщило Роскачество - 13.06.2024, ПРАЙМ
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В России выросло потребление рыбопродукции, сообщило Роскачество
В России выросло потребление рыбопродукции, сообщило Роскачество - 13.06.2024, ПРАЙМ
В России выросло потребление рыбопродукции, сообщило Роскачество
Тренд на снижение потребления рыбы в России был переломлен впервые за 5 лет - спрос на эту продукцию в первом квартале текущего года вырос, положительная... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T09:36+0300
2024-06-13T09:37+0300
россия
роскачество
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Тренд на снижение потребления рыбы в России был переломлен впервые за 5 лет - спрос на эту продукцию в первом квартале текущего года вырос, положительная динамика ожидается и по году в целом, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "За последние практически пять лет потребление рыбопродукции в стране сокращалось - на четверть. В том числе это было связано с тем, что молодежь не хочет готовить сама. Но мы с большой радостью можем сказать, что в первом квартале 2024 года уровень потребления рыбы в России впервые за продолжительное время вырос", - сообщил он. Протасов предположил, что это связано как с улучшением правил продажи данной продукции, так и с улучшением ее качества. "Мы верим в это, отрицательный тренд переломлен", - добавил он, отвечая на вопрос, продолжит ли расти потребление рыбы в России и дальше. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 13 июня в 10.00 мск.
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россия, роскачество
РОССИЯ, Роскачество
09:36 13.06.2024 (обновлено: 09:37 13.06.2024)
 
В России выросло потребление рыбопродукции, сообщило Роскачество

Роскачество: тренд на снижение потребления рыбы в РФ переломлен впервые за 5 лет

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОсетр
Осетр - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Тренд на снижение потребления рыбы в России был переломлен впервые за 5 лет - спрос на эту продукцию в первом квартале текущего года вырос, положительная динамика ожидается и по году в целом, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"За последние практически пять лет потребление рыбопродукции в стране сокращалось - на четверть. В том числе это было связано с тем, что молодежь не хочет готовить сама. Но мы с большой радостью можем сказать, что в первом квартале 2024 года уровень потребления рыбы в России впервые за продолжительное время вырос", - сообщил он.
Протасов предположил, что это связано как с улучшением правил продажи данной продукции, так и с улучшением ее качества. "Мы верим в это, отрицательный тренд переломлен", - добавил он, отвечая на вопрос, продолжит ли расти потребление рыбы в России и дальше.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 13 июня в 10.00 мск.
 
РОССИЯРоскачество
 
 
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