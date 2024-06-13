https://1prime.ru/20240613/spb-birzha-849136008.html

"СПБ Биржа" прокомментировала санкционные действия Лондона

"СПБ Биржа" прокомментировала санкционные действия Лондона - 13.06.2024, ПРАЙМ

"СПБ Биржа" прокомментировала санкционные действия Лондона

Введение санкций Великобритании в отношении "СПБ биржи" не скажется на деятельности торговой площадки, в том числе на разблокировке активов клиентов,... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:30+0300

2024-06-13T14:30+0300

2024-06-13T14:39+0300

экономика

санкции против рф

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Введение санкций Великобритании в отношении "СПБ биржи" не скажется на деятельности торговой площадки, в том числе на разблокировке активов клиентов, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе биржи."Введение санкций Великобритании в отношении "СПБ биржи" не скажется на деятельности торговой площадки, в том числе работе по разблокировке клиентских активов", - сказали в пресс-службе.Ранее в четверг Великобритания ввела санкции, в том числе, против "СПБ биржи", которая занимается разблокировкой активов клиентов после введения в ноябре прошлого года санкций США против нее.

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санкции против рф, великобритания, спб биржа