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Мировой спрос на нефть не скоро достигнет пика, заявил генсек ОПЕК

Мировой спрос на нефть не скоро достигнет пика, заявил генсек ОПЕК - 13.06.2024, ПРАЙМ

Мировой спрос на нефть не скоро достигнет пика, заявил генсек ОПЕК

Мировой спрос на нефть не достигнет пиковых значений в ближайшее время, написал в статье для аналитической компании Energy Aspects генеральный секретарь ОПЕК... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T21:34+0300

2024-06-13T21:34+0300

2024-06-13T21:36+0300

энергетика

мировой спрос на нефть

прогноз

опек

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть не достигнет пиковых значений в ближайшее время, написал в статье для аналитической компании Energy Aspects генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "Пик спроса на нефть не виден на горизонте", - сказал генсек. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало среднесрочный прогноз до 2030 года, согласно которому мировой спрос на нефть достигнет пика в 105,6 миллиона баррелей в сутки к 2029 году, а затем начнет снижаться. Генсек ОПЕК отметил, что "каждый волен иметь свое мнение, но его важно основывать на реалиях, которые мы видим сегодня". Он также назвал прогноз МЭА "опасными комментариями", особенно для потребителей, указав, что они только приведут к энергетической волатильности "в потенциально беспрецедентных масштабах". Аль-Гайс также подчеркнул, что, несмотря на то, что ОПЕК приветствует весь прогресс, достигнутый в области возобновляемых источников энергии, они по-прежнему не приблизились к тому, чтобы заменить 80% энергетической структуры. "Мы также должны помнить о том, что развитие возобновляемых источников энергии и электромобилей требует некоторых продуктов, связанных с нефтью. Их дальнейшее развитие увеличит спрос на нефть", - добавил он. "Очевидно, что нам необходимо уделять приоритетное внимание энергетической безопасности, использовать все доступные источники энергии, обеспечивать доступность энергии, улучшать устойчивость, сокращать выбросы и не ограничивать наши источники энергии в условиях растущего спроса. Нефть может решить все эти задачи", - сказал аль-Гайс.

https://1prime.ru/20240613/opek-849143179.html

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мировой спрос на нефть, прогноз, опек