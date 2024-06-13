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"Острая ситуация". Назван отчаянный шаг США из-за Украины

"Острая ситуация". Назван отчаянный шаг США из-за Украины - 13.06.2024, ПРАЙМ

"Острая ситуация". Назван отчаянный шаг США из-за Украины

Американские власти из-за отчаянной ситуации на фронте разрешили поставлять вооружения украинскому националистическому батальону "Азов"*. Об этом сообщает... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:58+0300

2024-06-13T14:58+0300

2024-06-13T15:06+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Американские власти из-за отчаянной ситуации на фронте разрешили поставлять вооружения украинскому националистическому батальону "Азов"*. Об этом сообщает обозреватель Responsible Statecraft Артин Дерcимонян.Ранее издание Washington Post со ссылкой на Госдепартамент сообщило, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*."Это (разрешение поставлять "Азову"* оружие. — Прим. ред.) также сигнализирует о том, что ситуация на украинских фронтах стала настолько острой, что сейчас отменяется даже запрет на деятельность вооруженного подразделения, связанного с нарушениями прав человека и неонацизмом", - пишет Дерсимонян.По его словам, такое решение не изменит ситуацию на фронте. Однако, подчеркивает обозреватель, будущее правительство Украины в случае, если решится на переговоры с Россией, рискует столкнуться с сопротивлением "Азова".Согласно ежедневной сводке Министерства обороны России на 13 июня, ВСУ потеряли до 635 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Южная", до 155 солдат в зоне ответственности "Востока", до 450 солдат у Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР, до 345 солдат в зоне ответственности группировки ВС "Центр".* Террористическая организация, запрещена в России.

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