https://1prime.ru/20240613/suzuki-jimny-849146576.html
Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny
Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny
Новая пятидверная модель Suzuki Jimny стала заметно практичнее, пишет эксперт "За рулем" Александр Виноградов. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:16+0300
2024-06-13T17:16+0300
2024-06-13T17:16+0300
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Новая пятидверная модель Suzuki Jimny стала заметно практичнее, пишет эксперт "За рулем" Александр Виноградов.Виноградов указывает, что россияне уже знакомы с Suzuki Jimny, так как эти автомобили на отечественном рынке уже пять лет. Однако недавно выпустили новую модель, чьи достоинства и недостатки эксперт проанализировал в своей статье.Из достоинств Виноградов выделяет:Недостаток данной модели состоит в отсутствии обогрева передних сидений и русского языка в медиасистеме, так как эти машины предназначены для Ближнего Востока, указал аналитик "За Рулем". Прежними остались двигатель объемом полтора литра, четырехступенчатый автомат, маленький аккумулятор и интерьер автомобиля, сообщил Виноградов.Отдельно эксперт подчеркнул, что стоимость машин в дилерских шоурумах составляет четыре миллиона рублей.
https://1prime.ru/20240611/avto-849057044.html
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авто, ближний восток
Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny
Эксперт Виноградов: пятидверная модель Suzuki Jimny стала заметно практичнее
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Новая пятидверная модель Suzuki Jimny стала заметно практичнее, пишет эксперт "За рулем" Александр Виноградов.
Виноградов указывает, что россияне уже знакомы с Suzuki Jimny, так как эти автомобили на отечественном рынке уже пять лет. Однако недавно выпустили новую модель, чьи достоинства и недостатки эксперт проанализировал в своей статье
.
Из достоинств Виноградов выделяет:
- улучшение второго ряда, так как производители увеличили колесную базу;
- багажник стал больше, и теперь сравним с багажником Нивы Travel;
- пятидверка Suzuki Jimny теперь реже требует коррекции рулем и увереннее стоит на дуге в повороте благодаря увеличенной колесной базе.
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Недостаток данной модели состоит в отсутствии обогрева передних сидений и русского языка в медиасистеме, так как эти машины предназначены для Ближнего Востока, указал аналитик "За Рулем".
Прежними остались двигатель объемом полтора литра, четырехступенчатый автомат, маленький аккумулятор и интерьер автомобиля, сообщил Виноградов.
Отдельно эксперт подчеркнул, что стоимость машин в дилерских шоурумах составляет четыре миллиона рублей.