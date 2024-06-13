Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240613/suzuki-jimny-849146576.html
Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny
Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny
Новая пятидверная модель Suzuki Jimny стала заметно практичнее, пишет эксперт "За рулем" Александр Виноградов. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:16+0300
2024-06-13T17:16+0300
авто
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849143366_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_0bb9ae018a562dde1f09a4e5f6aa4be1.jpg
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Новая пятидверная модель Suzuki Jimny стала заметно практичнее, пишет эксперт "За рулем" Александр Виноградов.Виноградов указывает, что россияне уже знакомы с Suzuki Jimny, так как эти автомобили на отечественном рынке уже пять лет. Однако недавно выпустили новую модель, чьи достоинства и недостатки эксперт проанализировал в своей статье.Из достоинств Виноградов выделяет:Недостаток данной модели состоит в отсутствии обогрева передних сидений и русского языка в медиасистеме, так как эти машины предназначены для Ближнего Востока, указал аналитик "За Рулем". Прежними остались двигатель объемом полтора литра, четырехступенчатый автомат, маленький аккумулятор и интерьер автомобиля, сообщил Виноградов.Отдельно эксперт подчеркнул, что стоимость машин в дилерских шоурумах составляет четыре миллиона рублей.
https://1prime.ru/20240611/avto-849057044.html
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849143366_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_0adddf15e05fccb90ca9ba4888a382f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, ближний восток
Авто, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
17:16 13.06.2024
 
Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny

Эксперт Виноградов: пятидверная модель Suzuki Jimny стала заметно практичнее

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобиль Suzuki Jimny
Автомобиль Suzuki Jimny - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Новая пятидверная модель Suzuki Jimny стала заметно практичнее, пишет эксперт "За рулем" Александр Виноградов.
Виноградов указывает, что россияне уже знакомы с Suzuki Jimny, так как эти автомобили на отечественном рынке уже пять лет. Однако недавно выпустили новую модель, чьи достоинства и недостатки эксперт проанализировал в своей статье.
Из достоинств Виноградов выделяет:
  • улучшение второго ряда, так как производители увеличили колесную базу;
  • багажник стал больше, и теперь сравним с багажником Нивы Travel;
  • пятидверка Suzuki Jimny теперь реже требует коррекции рулем и увереннее стоит на дуге в повороте благодаря увеличенной колесной базе.
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Россиян научили, как определить, что авто продает перекуп
11 июня, 10:28
Недостаток данной модели состоит в отсутствии обогрева передних сидений и русского языка в медиасистеме, так как эти машины предназначены для Ближнего Востока, указал аналитик "За Рулем".
Прежними остались двигатель объемом полтора литра, четырехступенчатый автомат, маленький аккумулятор и интерьер автомобиля, сообщил Виноградов.
Отдельно эксперт подчеркнул, что стоимость машин в дилерских шоурумах составляет четыре миллиона рублей.
 
АвтоБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала