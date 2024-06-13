https://1prime.ru/20240613/suzuki-jimny-849146576.html

Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny

Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о плюсах и минусах пятидверного Suzuki Jimny

Новая пятидверная модель Suzuki Jimny стала заметно практичнее, пишет эксперт "За рулем" Александр Виноградов. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T17:16+0300

2024-06-13T17:16+0300

2024-06-13T17:16+0300

авто

ближний восток

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Новая пятидверная модель Suzuki Jimny стала заметно практичнее, пишет эксперт "За рулем" Александр Виноградов.Виноградов указывает, что россияне уже знакомы с Suzuki Jimny, так как эти автомобили на отечественном рынке уже пять лет. Однако недавно выпустили новую модель, чьи достоинства и недостатки эксперт проанализировал в своей статье.Из достоинств Виноградов выделяет:Недостаток данной модели состоит в отсутствии обогрева передних сидений и русского языка в медиасистеме, так как эти машины предназначены для Ближнего Востока, указал аналитик "За Рулем". Прежними остались двигатель объемом полтора литра, четырехступенчатый автомат, маленький аккумулятор и интерьер автомобиля, сообщил Виноградов.Отдельно эксперт подчеркнул, что стоимость машин в дилерских шоурумах составляет четыре миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240611/avto-849057044.html

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авто, ближний восток