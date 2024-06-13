https://1prime.ru/20240613/svo-849125775.html

"С Путиным не получилось": сенатор США о причинах конфликта на Украине

"С Путиным не получилось": сенатор США о причинах конфликта на Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ

"С Путиным не получилось": сенатор США о причинах конфликта на Украине

Российская Федерация много раз ясно давала понять, что не потерпит баз Североатлантического альянса на Украине и в случае необходимости будет защищать свою... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:39+0300

2024-06-13T11:39+0300

2024-06-13T11:45+0300

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Российская Федерация много раз ясно давала понять, что не потерпит баз Североатлантического альянса на Украине и в случае необходимости будет защищать свою безопасность, но Запад проигнорировал все предупреждения, что и спровоцировало начало конфликта на Украине. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил сенатор США Томми Тубервиль.Сенатор рассказал, что за три-четыре месяца до начала конфликта, когда Россия "наращивала свои силы на границе", он посещал Украину, и тогда Владимир Зеленский его попросил: "Они (ВС России – прим. ред.) идут. Не могли бы вы нам немного помочь?"По словам Тубервиля, к тому моменту администрация президента Джо Байдена уже прекрасно знала всю ситуацию, но ничего не собиралась предпринимать, чтобы остановить Россию. Ведь Россия, как выразился сенатор, задумывала "небольшое вмешательство — и так оно и было"."Русские вторглись не для того, чтобы захватить множество земель, - отметил Тубервиль. - Они пришли, чтобы просто попытаться заявить: "Послушайте, не принимайте этих ребят в НАТО — мы не хотим военных баз США на Украине".При этом сенатор напомнил, что ранее руководство США неоднократно обещало России, что никаких баз НАТО в странах Восточной Европы не будет."Мы лжем России с 1991 года и с Будапештского меморандума", - подчеркнул Тубервиль, после чего напомнил, что Соединенные Штаты пытались свергнуть 60 различных правительств."У нас (США – прим. ред.) получилось… сделать это с Украиной несколько лет назад: пришло ЦРУ, поставило Зеленского и убрало старого президента. А вот в отношении Путина все пошло кувырком", - заключил сенатор.

https://1prime.ru/20240609/ukraina-849014973.html

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сша, конфликт, украина, россия