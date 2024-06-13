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"С Путиным не получилось": сенатор США о причинах конфликта на Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
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"С Путиным не получилось": сенатор США о причинах конфликта на Украине
"С Путиным не получилось": сенатор США о причинах конфликта на Украине - 13.06.2024, ПРАЙМ
"С Путиным не получилось": сенатор США о причинах конфликта на Украине
Российская Федерация много раз ясно давала понять, что не потерпит баз Североатлантического альянса на Украине и в случае необходимости будет защищать свою... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:39+0300
2024-06-13T11:45+0300
спецоперация на украине
сша
конфликт
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Российская Федерация много раз ясно давала понять, что не потерпит баз Североатлантического альянса на Украине и в случае необходимости будет защищать свою безопасность, но Запад проигнорировал все предупреждения, что и спровоцировало начало конфликта на Украине. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил сенатор США Томми Тубервиль.Сенатор рассказал, что за три-четыре месяца до начала конфликта, когда Россия "наращивала свои силы на границе", он посещал Украину, и тогда Владимир Зеленский его попросил: "Они (ВС России – прим. ред.) идут. Не могли бы вы нам немного помочь?"По словам Тубервиля, к тому моменту администрация президента Джо Байдена уже прекрасно знала всю ситуацию, но ничего не собиралась предпринимать, чтобы остановить Россию. Ведь Россия, как выразился сенатор, задумывала "небольшое вмешательство — и так оно и было"."Русские вторглись не для того, чтобы захватить множество земель, - отметил Тубервиль. - Они пришли, чтобы просто попытаться заявить: "Послушайте, не принимайте этих ребят в НАТО — мы не хотим военных баз США на Украине".При этом сенатор напомнил, что ранее руководство США неоднократно обещало России, что никаких баз НАТО в странах Восточной Европы не будет."Мы лжем России с 1991 года и с Будапештского меморандума", - подчеркнул Тубервиль, после чего напомнил, что Соединенные Штаты пытались свергнуть 60 различных правительств."У нас (США – прим. ред.) получилось… сделать это с Украиной несколько лет назад: пришло ЦРУ, поставило Зеленского и убрало старого президента. А вот в отношении Путина все пошло кувырком", - заключил сенатор.
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сша, конфликт, украина, россия
Спецоперация на Украине, США, конфликт, УКРАИНА, РОССИЯ
11:39 13.06.2024 (обновлено: 11:45 13.06.2024)
 
"С Путиным не получилось": сенатор США о причинах конфликта на Украине

Сенатор США Тубервиль: конфликт на Украине спровоцировали Соединенные Штаты

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Российская Федерация много раз ясно давала понять, что не потерпит баз Североатлантического альянса на Украине и в случае необходимости будет защищать свою безопасность, но Запад проигнорировал все предупреждения, что и спровоцировало начало конфликта на Украине. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил сенатор США Томми Тубервиль.
Сенатор рассказал, что за три-четыре месяца до начала конфликта, когда Россия "наращивала свои силы на границе", он посещал Украину, и тогда Владимир Зеленский его попросил: "Они (ВС России – прим. ред.) идут. Не могли бы вы нам немного помочь?"
По словам Тубервиля, к тому моменту администрация президента Джо Байдена уже прекрасно знала всю ситуацию, но ничего не собиралась предпринимать, чтобы остановить Россию. Ведь Россия, как выразился сенатор, задумывала "небольшое вмешательство — и так оно и было".
"Русские вторглись не для того, чтобы захватить множество земель, - отметил Тубервиль. - Они пришли, чтобы просто попытаться заявить: "Послушайте, не принимайте этих ребят в НАТО — мы не хотим военных баз США на Украине".
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При этом сенатор напомнил, что ранее руководство США неоднократно обещало России, что никаких баз НАТО в странах Восточной Европы не будет.
"Мы лжем России с 1991 года и с Будапештского меморандума", - подчеркнул Тубервиль, после чего напомнил, что Соединенные Штаты пытались свергнуть 60 различных правительств.
"У нас (США – прим. ред.) получилось… сделать это с Украиной несколько лет назад: пришло ЦРУ, поставило Зеленского и убрало старого президента. А вот в отношении Путина все пошло кувырком", - заключил сенатор.
 
Спецоперация на УкраинеСШАконфликтУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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