https://1prime.ru/20240613/tank500blacktrail-849147126.html

Внедорожник Tank 500 получил новую топ-версию в России

Внедорожник Tank 500 получил новую топ-версию в России - 13.06.2024, ПРАЙМ

Внедорожник Tank 500 получил новую топ-версию в России

В России представили новую версию рамного внедорожника Tank 500 BlackTrail, сообщило аналитическое агентство Автостат. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T17:24+0300

2024-06-13T17:24+0300

2024-06-13T17:24+0300

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авто

внедорожники

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В России представили новую версию рамного внедорожника Tank 500 BlackTrail, сообщило аналитическое агентство Автостат. Отмечается, что основное отличие новой модели заключается в бензиновом шестицилиндровом двигателе V6 рабочим объемом три литра с комбинированным впрыском топлива и двойным турбонаддувом, что дает мощность 354 лошадиных силы при 500 Нм крутящего момента. С двигателем идет девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Tank 500 BlackTrail имеет интеллектуальный полный привод (Torque-on-Demand) и блокировки заднего и переднего дифференциалов. Машина представлена в полностью черном дизайне экстерьера с красными акцентированными тормозными суппортами, а тонированные фары завершают внешний вид. Модель имеет большой запас хода без дозаправки за счет основного топливного бака объемом 80 л и дополнительного объемом 50 л, что позволяет ей проехать без дозаправки более 1100 километров.По данным агентства, комплектация BlackTrail будет топовой в модельном ряду Tank на российском рынке. Цены на данную модель объявят ближе к началу продаж, которые должны начаться в июле 2024 года. BlackTrail станет дополнением в линейку комплектаций Tank 500 Adventure и Premium с бензиновым мотором и Tank 500 Urban с гибридной силовой установкой.

https://1prime.ru/20240605/dfsk-848835588.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, внедорожники