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Внедорожник Tank 500 получил новую топ-версию в России
Внедорожник Tank 500 получил новую топ-версию в России - 13.06.2024, ПРАЙМ
Внедорожник Tank 500 получил новую топ-версию в России
В России представили новую версию рамного внедорожника Tank 500 BlackTrail, сообщило аналитическое агентство Автостат. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:24+0300
2024-06-13T17:24+0300
2024-06-13T17:24+0300
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В России представили новую версию рамного внедорожника Tank 500 BlackTrail, сообщило аналитическое агентство Автостат. Отмечается, что основное отличие новой модели заключается в бензиновом шестицилиндровом двигателе V6 рабочим объемом три литра с комбинированным впрыском топлива и двойным турбонаддувом, что дает мощность 354 лошадиных силы при 500 Нм крутящего момента. С двигателем идет девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Tank 500 BlackTrail имеет интеллектуальный полный привод (Torque-on-Demand) и блокировки заднего и переднего дифференциалов. Машина представлена в полностью черном дизайне экстерьера с красными акцентированными тормозными суппортами, а тонированные фары завершают внешний вид. Модель имеет большой запас хода без дозаправки за счет основного топливного бака объемом 80 л и дополнительного объемом 50 л, что позволяет ей проехать без дозаправки более 1100 километров.По данным агентства, комплектация BlackTrail будет топовой в модельном ряду Tank на российском рынке. Цены на данную модель объявят ближе к началу продаж, которые должны начаться в июле 2024 года. BlackTrail станет дополнением в линейку комплектаций Tank 500 Adventure и Premium с бензиновым мотором и Tank 500 Urban с гибридной силовой установкой.
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авто, внедорожники
Экономика, Авто, внедорожники
Внедорожник Tank 500 получил новую топ-версию в России
Автостат: в России появился Tank 500 с двумя бензобаками и запасом хода 1100 км
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ.
В России представили новую версию рамного внедорожника Tank 500 BlackTrail, сообщило аналитическое агентство Автостат
.
Отмечается, что основное отличие новой модели заключается в бензиновом шестицилиндровом двигателе V6 рабочим объемом три литра с комбинированным впрыском топлива и двойным турбонаддувом, что дает мощность 354 лошадиных силы при 500 Нм крутящего момента. С двигателем идет девятиступенчатая автоматическая коробка передач.
Tank 500 BlackTrail имеет интеллектуальный полный привод (Torque-on-Demand) и блокировки заднего и переднего дифференциалов.
Машина представлена в полностью черном дизайне экстерьера с красными акцентированными тормозными суппортами, а тонированные фары завершают внешний вид.
Модель имеет большой запас хода без дозаправки за счет основного топливного бака объемом 80 л и дополнительного объемом 50 л, что позволяет ей проехать без дозаправки более 1100 километров.
По данным агентства, комплектация BlackTrail будет топовой в модельном ряду Tank на российском рынке. Цены на данную модель объявят ближе к началу продаж, которые должны начаться в июле 2024 года.
BlackTrail станет дополнением в линейку комплектаций Tank 500 Adventure и Premium с бензиновым мотором и Tank 500 Urban с гибридной силовой установкой.
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