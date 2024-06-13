https://1prime.ru/20240613/ucheniya-849135472.html

Песков назвал нормальной практикой военные учения в разных регионах мира

Песков назвал нормальной практикой военные учения в разных регионах мира - 13.06.2024, ПРАЙМ

Песков назвал нормальной практикой военные учения в разных регионах мира

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальной практикой проведение военных учений в разных географических точках, особенно для такой... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:26+0300

2024-06-13T14:26+0300

2024-06-13T14:43+0300

дмитрий песков

кремль

куба

учения

военные учения

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальной практикой проведение военных учений в разных географических точках, особенно для такой значимой морской державы, как Россия.Ранее в порт Гаваны вошли российские военные корабли. "Подобные визиты - это тоже распространенная практика. Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства", - ответил Песков на вопрос журналистов о тревоге в США из-за активности российского флота.Сообщалось, что жители Гаваны встретили корабельную группу Северного флота артиллерийскими залпами. Заход на Кубу - лишь одна из задач дальнего похода. В оборонном ведомстве Острова свободы подчеркнули, что "на всех кораблях отсутствует ядерное оружие", поэтому их прибытие "не представляет угрозы для региона". На этом фоне в Соединенных Штатах растет тревога из-за того, что российские подлодки смогут наблюдать за американским побережьем, передает Miami Herald со ссылкой на чиновников. При этом в Белом доме заверили, что угроза отсутствует.

https://1prime.ru/20240613/korabli-849133326.html

куба

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дмитрий песков, кремль, куба, учения, военные учения