https://1prime.ru/20240613/ucheniya-849135472.html
Песков назвал нормальной практикой военные учения в разных регионах мира
Песков назвал нормальной практикой военные учения в разных регионах мира - 13.06.2024, ПРАЙМ
Песков назвал нормальной практикой военные учения в разных регионах мира
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальной практикой проведение военных учений в разных географических точках, особенно для такой... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T14:26+0300
2024-06-13T14:26+0300
2024-06-13T14:43+0300
дмитрий песков
кремль
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военные учения
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальной практикой проведение военных учений в разных географических точках, особенно для такой значимой морской державы, как Россия.Ранее в порт Гаваны вошли российские военные корабли. "Подобные визиты - это тоже распространенная практика. Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства", - ответил Песков на вопрос журналистов о тревоге в США из-за активности российского флота.Сообщалось, что жители Гаваны встретили корабельную группу Северного флота артиллерийскими залпами. Заход на Кубу - лишь одна из задач дальнего похода. В оборонном ведомстве Острова свободы подчеркнули, что "на всех кораблях отсутствует ядерное оружие", поэтому их прибытие "не представляет угрозы для региона". На этом фоне в Соединенных Штатах растет тревога из-за того, что российские подлодки смогут наблюдать за американским побережьем, передает Miami Herald со ссылкой на чиновников. При этом в Белом доме заверили, что угроза отсутствует.
https://1prime.ru/20240613/korabli-849133326.html
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дмитрий песков, кремль, куба, учения, военные учения
Дмитрий Песков, Кремль, КУБА, учения, военные учения
Песков назвал нормальной практикой военные учения в разных регионах мира
Песков назвал нормальной практикой военные учения в других регионах мира
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальной практикой проведение военных учений в разных географических точках, особенно для такой значимой морской державы, как Россия.
Ранее в порт Гаваны вошли российские военные корабли. "Подобные визиты - это тоже распространенная практика. Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства", - ответил Песков на вопрос журналистов о тревоге в США из-за активности российского флота.
Сообщалось, что жители Гаваны встретили корабельную группу Северного флота артиллерийскими залпами. Заход на Кубу - лишь одна из задач дальнего похода. В оборонном ведомстве Острова свободы подчеркнули, что "на всех кораблях отсутствует ядерное оружие", поэтому их прибытие "не представляет угрозы для региона".
На этом фоне в Соединенных Штатах растет тревога из-за того, что российские подлодки смогут наблюдать за американским побережьем, передает Miami Herald со ссылкой на чиновников. При этом в Белом доме заверили, что угроза отсутствует.
СМИ: в США выразили обеспокоенность из-за возможностей российских подлодок