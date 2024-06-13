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Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву

Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву - 13.06.2024, ПРАЙМ

Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву

Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву, указал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T15:58+0300

2024-06-13T15:58+0300

2024-06-13T16:12+0300

спецоперация на украине

вс россии

склад

украина

ракетный удар

николаевская область

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ДОНЕЦК, 13 июн — ПРАЙМ. Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву, указал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Координатор предположил, что был поражен склад со взрывчатыми веществами, так как из объекта пошел едкий желтый дым. Удар был нанесен в 13.50 по мск, добавил он."Хотя означенное место для обычных гражданских является трудным для посещений. Везде блокпосты. Да, там много интересного, но из-за ограниченной возможности посещения, конкретики у меня нет", — отметил Лебедев.Он добавил, что ждет дополнительной информации.

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украина

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вс россии, склад, украина, ракетный удар, николаевская область