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Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву
Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву - 13.06.2024, ПРАЙМ
Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву
Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву, указал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:58+0300
2024-06-13T15:58+0300
2024-06-13T16:12+0300
спецоперация на украине
вс россии
склад
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ракетный удар
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ДОНЕЦК, 13 июн — ПРАЙМ. Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву, указал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Координатор предположил, что был поражен склад со взрывчатыми веществами, так как из объекта пошел едкий желтый дым. Удар был нанесен в 13.50 по мск, добавил он."Хотя означенное место для обычных гражданских является трудным для посещений. Везде блокпосты. Да, там много интересного, но из-за ограниченной возможности посещения, конкретики у меня нет", — отметил Лебедев.Он добавил, что ждет дополнительной информации.
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Спецоперация на Украине, ВС России, склад, УКРАИНА, ракетный удар, Николаевская область
Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву
Лебедев: российские военные нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву
ДОНЕЦК, 13 июн — ПРАЙМ. Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву, указал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Координатор предположил, что был поражен склад со взрывчатыми веществами, так как из объекта пошел едкий желтый дым. Удар был нанесен в 13.50 по мск, добавил он.
"Хотя означенное место для обычных гражданских является трудным для посещений. Везде блокпосты. Да, там много интересного, но из-за ограниченной возможности посещения, конкретики у меня нет", — отметил Лебедев.
Он добавил, что ждет дополнительной информации.
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