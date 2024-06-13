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Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть - 13.06.2024, ПРАЙМ
Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Президент России Владимир Путин продлил на полгода указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть, соответствующий указ размещен на портале... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T17:56+0300
2024-06-13T17:56+0300
2024-06-13T17:59+0300
политика
потолок цен на нефть
указ президента рф
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил на полгода указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2024 года" словами "до 31 декабря 2024 года", — следует из указа, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.Ранее Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
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потолок цен на нефть, указ президента рф, санкции против рф
Политика, потолок цен на нефть, Указ президента РФ, санкции против РФ
Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Путин продлил ответные меры на лимит цен на российскую нефть до конца 2024 года
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил на полгода указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2024 года" словами "до 31 декабря 2024 года", — следует из указа, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.
Ранее Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
Цены на нефть упали на опасениях относительно перспектив экономики США