https://1prime.ru/20240613/vino-849114147.html

В Роскачестве предсказали повышение качества вина в России

В Роскачестве предсказали повышение качества вина в России - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Роскачестве предсказали повышение качества вина в России

Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T07:11+0300

2024-06-13T07:11+0300

2024-06-13T07:11+0300

экономика

роскачество

вино

качество

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его характеристиках, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он также напомнил, что до заморозков - в первом квартале - отечественное виноделие показало хорошие результаты - на 30% выросло производство в сравнении с 2023 годом. "После этого произошли заморозки, и ударили, в частности, по Волгоградской области. В других регионах мы не можем фиксировать серьезные потери. При этом технически - уменьшение количества винограда зачастую улучшает качество с точки зрения оставшихся на лозе виноградин. В этом смысле, возможно, это будет интересный год по качеству отечественного вина. Но мы надеемся, что и в объемах мы не потеряем, учитывая, что в работу введено достаточно много посаженных несколько лет назад виноградников", - объяснил Протасов. Возвратные заморозки фиксировались в разных регионах России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 13 июня в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240610/vino-849024873.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскачество, вино, качество