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В Роскачестве предсказали повышение качества вина в России - 13.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/vino-849114147.html
В Роскачестве предсказали повышение качества вина в России
В Роскачестве предсказали повышение качества вина в России - 13.06.2024, ПРАЙМ
В Роскачестве предсказали повышение качества вина в России
Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T07:11+0300
2024-06-13T07:11+0300
экономика
роскачество
вино
качество
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его характеристиках, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он также напомнил, что до заморозков - в первом квартале - отечественное виноделие показало хорошие результаты - на 30% выросло производство в сравнении с 2023 годом. "После этого произошли заморозки, и ударили, в частности, по Волгоградской области. В других регионах мы не можем фиксировать серьезные потери. При этом технически - уменьшение количества винограда зачастую улучшает качество с точки зрения оставшихся на лозе виноградин. В этом смысле, возможно, это будет интересный год по качеству отечественного вина. Но мы надеемся, что и в объемах мы не потеряем, учитывая, что в работу введено достаточно много посаженных несколько лет назад виноградников", - объяснил Протасов. Возвратные заморозки фиксировались в разных регионах России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 13 июня в 10.00 мск.
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роскачество, вино, качество
Экономика, Роскачество, вино, качество
07:11 13.06.2024
 
В Роскачестве предсказали повышение качества вина в России

Роскачество: в связи с заморозками в России может повыситься качество вина

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Качество российского вина может возрасти из-за заморозков - поскольку обычно уменьшение количества винограда на лозе положительно сказывается на его характеристиках, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
Он также напомнил, что до заморозков - в первом квартале - отечественное виноделие показало хорошие результаты - на 30% выросло производство в сравнении с 2023 годом.
"После этого произошли заморозки, и ударили, в частности, по Волгоградской области. В других регионах мы не можем фиксировать серьезные потери. При этом технически - уменьшение количества винограда зачастую улучшает качество с точки зрения оставшихся на лозе виноградин. В этом смысле, возможно, это будет интересный год по качеству отечественного вина. Но мы надеемся, что и в объемах мы не потеряем, учитывая, что в работу введено достаточно много посаженных несколько лет назад виноградников", - объяснил Протасов.
Возвратные заморозки фиксировались в разных регионах России в начале мая и нанесли ущерб ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам.
Бокал вина - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
В Минпромторге рассказали о сложностях российского вина
10 июня, 11:21
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 13 июня в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРоскачествовинокачество
 
 
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