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Эксперты сравнили "Волга" ГАЗ-24 с западными аналогами тех лет - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперты сравнили "Волга" ГАЗ-24 с западными аналогами тех лет
Эксперты сравнили "Волга" ГАЗ-24 с западными аналогами тех лет - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперты сравнили "Волга" ГАЗ-24 с западными аналогами тех лет
Эксперты журнала "За рулем" провели сравнение ГАЗ-24 "Волга" с выпущенными на Западе аналогами того времени. В качестве конкурентов были взяты автомобили AMC... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T11:19+0300
2024-06-13T11:53+0300
экономика
авто
автомобиль "волга"
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Эксперты журнала "За рулем" провели сравнение ГАЗ-24 "Волга" с выпущенными на Западе аналогами того времени. В качестве конкурентов были взяты автомобили AMC Hornet, Mercedes-Benz W114/W115, Peugeot 504, Fiat 130. Эксперты пришли к выводу, что по таким основным параметрам, как мощность, момент и даже динамика "Волга" находилась на уровне указанных выше аналогов. Вместе с тем шасси – подвески и особенно тормоза были выполнены в духе американской школы 1950‑х годов и во время выпуска "Волги" (с 1968 по 1986 год) европейским стандартам данного класса уже не соответствовали.Отмечается, что для Советского Союза ГАЗ‑24 являлся прогрессивной конструкцией. При этом подобно американскому AMC Hornet, "Волга" была машиной, в основном, внутреннего потребления, но очень престижной и востребованной.ГАЗ-24 серийно выпускали на Горьковском автомобильном заводе с 1968 по 1986 год. Он заменил собой ГАЗ-21 "Волга" и фактически стал последним принципиально новым советским авто данного класса ГАЗ.
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авто, автомобиль "волга"
Экономика, Авто, автомобиль "Волга"
11:19 13.06.2024 (обновлено: 11:53 13.06.2024)
 
Эксперты сравнили "Волга" ГАЗ-24 с западными аналогами тех лет

"ЗР" сравнил ГАЗ-24 "Волга" с западными аналогами того времени

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобили "Волга" ГАЗ-24
Автомобили Волга ГАЗ-24 - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Эксперты журнала "За рулем" провели сравнение ГАЗ-24 "Волга" с выпущенными на Западе аналогами того времени. В качестве конкурентов были взяты автомобили AMC Hornet, Mercedes-Benz W114/W115, Peugeot 504, Fiat 130.
Эксперты пришли к выводу, что по таким основным параметрам, как мощность, момент и даже динамика "Волга" находилась на уровне указанных выше аналогов. Вместе с тем шасси – подвески и особенно тормоза были выполнены в духе американской школы 1950‑х годов и во время выпуска "Волги" (с 1968 по 1986 год) европейским стандартам данного класса уже не соответствовали.
Отмечается, что для Советского Союза ГАЗ‑24 являлся прогрессивной конструкцией. При этом подобно американскому AMC Hornet, "Волга" была машиной, в основном, внутреннего потребления, но очень престижной и востребованной.
ГАЗ-24 серийно выпускали на Горьковском автомобильном заводе с 1968 по 1986 год. Он заменил собой ГАЗ-21 "Волга" и фактически стал последним принципиально новым советским авто данного класса ГАЗ.
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