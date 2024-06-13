https://1prime.ru/20240613/volga-849124168.html

Эксперты сравнили "Волга" ГАЗ-24 с западными аналогами тех лет

Эксперты сравнили "Волга" ГАЗ-24 с западными аналогами тех лет - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты сравнили "Волга" ГАЗ-24 с западными аналогами тех лет

Эксперты журнала "За рулем" провели сравнение ГАЗ-24 "Волга" с выпущенными на Западе аналогами того времени. В качестве конкурентов были взяты автомобили AMC... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T11:19+0300

2024-06-13T11:19+0300

2024-06-13T11:53+0300

экономика

авто

автомобиль "волга"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849124312_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f70142a1c1a591df3495981f3209255f.jpg

МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Эксперты журнала "За рулем" провели сравнение ГАЗ-24 "Волга" с выпущенными на Западе аналогами того времени. В качестве конкурентов были взяты автомобили AMC Hornet, Mercedes-Benz W114/W115, Peugeot 504, Fiat 130. Эксперты пришли к выводу, что по таким основным параметрам, как мощность, момент и даже динамика "Волга" находилась на уровне указанных выше аналогов. Вместе с тем шасси – подвески и особенно тормоза были выполнены в духе американской школы 1950‑х годов и во время выпуска "Волги" (с 1968 по 1986 год) европейским стандартам данного класса уже не соответствовали.Отмечается, что для Советского Союза ГАЗ‑24 являлся прогрессивной конструкцией. При этом подобно американскому AMC Hornet, "Волга" была машиной, в основном, внутреннего потребления, но очень престижной и востребованной.ГАЗ-24 серийно выпускали на Горьковском автомобильном заводе с 1968 по 1986 год. Он заменил собой ГАЗ-21 "Волга" и фактически стал последним принципиально новым советским авто данного класса ГАЗ.

https://1prime.ru/20240611/avto-849056547.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автомобиль "волга"