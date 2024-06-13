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Член СПЧ заявил о создании олигархами "вражьего войска" из мигрантов
Член СПЧ заявил о создании олигархами "вражьего войска" из мигрантов - 13.06.2024, ПРАЙМ
Член СПЧ заявил о создании олигархами "вражьего войска" из мигрантов
Российские олигархи собирают "вражье войско" из мигрнатонв. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:39+0300
2024-06-13T15:39+0300
2024-06-13T15:39+0300
трудовые мигранты
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российские олигархи собирают "вражье войско" из мигрнатонв. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов. "Основная стратегия недругов наших - это массовый завоз чужеземцев. Эту задачу с радостью реализуют олигархи (особенно, этнические)", - пишет Кабанов. На взгляд общественника, это очень опасная тенденция, поскольку мигранты создают этнические анклавы и сообщества. Федеральная служба безопасности (ФСБ) уделяет повышенное внимание преступлениям мигрантов в России, рассказал 14 мая Александр Бортников. Так директор спецслужбы ответил на вопрос сенатора Сергея Перминова о мерах профилактики и пресечения использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и экстремистскими и террористическими организациями. Кроме того, в вопросе речь шла о распространении неонацизма и украинского национализма в новых российских регионах.
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трудовые мигранты, спч, фсб, преступность
Трудовые мигранты, СПЧ, ФСБ, Преступность
Член СПЧ заявил о создании олигархами "вражьего войска" из мигрантов
Член СПЧ Кабанов: олигархи создают на территории России вражье войско из мигрантов