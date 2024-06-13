https://1prime.ru/20240613/zakazy-849153433.html

Лихачев сообщил, что у "Росатома" в работе 39 блоков АЭС за рубежом

Лихачев сообщил, что у "Росатома" в работе 39 блоков АЭС за рубежом - 13.06.2024, ПРАЙМ

Лихачев сообщил, что у "Росатома" в работе 39 блоков АЭС за рубежом

Портфель заказов "Росатома" сейчас насчитывает 39 блоков АЭС за рубежом и 7 в России, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T20:32+0300

2024-06-13T20:32+0300

2024-06-13T21:29+0300

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн — ПРАЙМ. Портфель заказов "Росатома" сейчас насчитывает 39 блоков АЭС за рубежом и 7 в России, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "У нас сейчас в заказах 39 (блоков за рубежом)... Внутри (России) строим два на Курской, два на Ленинградской, два на Смоленской (станциях - ред.). Еще "Прорыв" - седьмой блок", - сказал Лихачев на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию в Дубне.Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам. Ввод в эксплуатацию блока №1 Курской АЭС-2 намечен на 2025 год. На Смоленской АЭС будут построены два энергоблока также с реакторами ВВЭР-ТОИ, а на Ленинградской АЭС - еще два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200.В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав комплекса войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание топливного цикла. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.

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