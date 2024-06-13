https://1prime.ru/20240613/zelenskiy-849144744.html

В Германии разоблачили опасный план Зеленского по НАТО

В Германии разоблачили опасный план Зеленского по НАТО - 13.06.2024, ПРАЙМ

В Германии разоблачили опасный план Зеленского по НАТО

Украина пытается втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией для достижения победы в военном противостоянии, заявила немецкий политик Сара... | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T16:40+0300

2024-06-13T16:40+0300

2024-06-13T16:47+0300

спецоперация на украине

украина

россия

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Украина пытается втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией для достижения победы в военном противостоянии, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт."Она (Украина. — Прим. ред.) находится в обороне, поэтому <…> Зеленский пытается втянуть НАТО, чтобы выиграть в этом конфликте", — сказала она в эфире программы Maischberger.По мнению Вагенкнехт, несмотря на помощь со стороны Запада, украинская армия испытывает поражения, что ухудшило переговорную позицию Украины.Москва неоднократно подчеркивала, что она не представляет угрозы для стран НАТО, но не останется бездействующей перед действиями, которые могут нанести ущерб ее интересам. Кроме того, Россия открыта для диалога, но требует равноправия, и Запад должен отказаться от милитаризации Европы.

https://1prime.ru/20240612/zelenskiy-849096705.html

украина

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украина, россия, нато, владимир зеленский